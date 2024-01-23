Президент Грузии: выселение людей зимой запрещено в странах ЕС

Президент Грузии прокомментировала процесс выселения бывших собственников квартиры на улице Кекелидзе в Тбилиси. Саломе Зурабишвили подчеркнула, что предпринимать подобные меры в зимний период неприемлемо.

«Выселение людей зимой запрещено во всех европейских странах! Это и есть права человека или европейские ценности!», — написала Зурабишвили на своей личной страничке в Facebook.

На улице Кекелидзе в Тбилиси Национальное бюро исполнения выселяет семью Марины Хатиашвили, которая утверждает, что взяла ипотеку и потеряла квартиру в 2018 году, став жертвой «ипотечного мошенничества». У квартиры есть новый владелец, который приобрел ее, по информации грузинской службы Радио Свобода, за 40 тысяч лари.

Дело проиграно семьей Хатиашвили в трех инстанциях суда. Попытка выселить предпринималась Национальным бюро исполнения несколько раз, пишет SOVA.

Близкие и друзья семьи Хатиашвили, гражданские активисты пытались помешать сотрудникам правоохранительных органов, которых, в частности, обливали водой. Улица Кекелидзе в эти минуты перекрыта.