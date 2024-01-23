ПРАГА---Пожар в Сухуми, уничтоживший фонд Национальной картинной галереи, вызвал глубокое сожаление в среде художников и искусствоведов в Тбилиси. Масштабы трагедии, в частности, касающиеся работ Александра Чачба-Шервашидзе, в беседе с «Эхом Кавказа» оценила грузинский искусствовед Эка Кикнадзе.

– Калбатоно Эка, в Сухуми произошла настоящая трагедия – за малым исключением, почти полностью сгорел фонд Национальной картиной галереи. Среди уничтоженных огнем картин были произведения Александра Чачба-Шервашидзе. Какая-то часть его картин, насколько мы знаем, осталась в Тбилиси. Могли бы вы сказать, какие это картины, как они попали в Музей искусств, если они там, и какое место вообще творчество Чачба-Шервашидзе занимает в грузинском культурном наследии?

– В первую очередь, то, что случилось в Сухуми, конечно, огромная трагедия для культурного наследия нашей страны. Я приношу свои глубокие соболезнования абхазским коллегам, в первую очередь, сотрудникам галереи, и я могу вообразить, через какой эмоциональный ад они проходят. Я, к сожалению, мало знаю коллекцию абхазских художников, которая там хранилась, но цифры, которые называются, ужасны. Это значит остаться без большой части абхазского современного искусства, и это, конечно, невосполнимая потеря.

А что касается Александра Шервашидзе-Чачба, это одна из самых интересных биографий творчества современного грузинского искусства, среди художников XX века. Он был сценографом, очень интересным, дизайнером и очень интересным представителем авангардной сценографии первой части XX века. И биография его очень интересна. Он – наследник абхазских князей Шервашидзе, а его отец Константин участвовал в заговоре в 1832 году, за что его семью переселили из Грузии. В Грузии он провел только два года – это 1919 и 1920 годы, когда он жил в Сухуми, после он уже уезжает во Францию. До того он был декоратором Петербургского балета.

– Да, он очень много спектаклей оформил…

– И, насколько я знаю, в Петербургской театральной библиотеке, в музее этой библиотеки хранится хорошая коллекция его тогдашних работ – это 10-е годы XX века.

– А что хранилось в Тбилиси, в каких музеях, какие картины? Вы что-то можете сказать об этих картинах?

– Ну, еще несколько слов я хотела бы сказать о значении его творчества на примерах. Одна из очень известных картин (Пабло) Пикассо «Две женщины, бегущие по пляжу» - это вначале была маленькая картина, исполненная Пикассо, но потом из нее Шервашидзе сделал огромную копию для оперетты Дариуса Мийо «Голубой экспресс», и Пикассо подписал ее, настолько это ему понравилось. Он очень много работал с (Сергеем) Дягилевым, известно, что Дягилев был против съемок своих балетов, своих спектаклей, потому что тогда у кинематографа были очень ограниченные возможности, и ему не нравилось, как это все выглядит на пленке. Сохранилась лишь 30-секундная съемка балета «Сильфида». И вот «Сильфида» идет на той записи в сценографии Александра Шервашидзе-Чачба.

В 1958 году Шервашидзе решил передать часть своих работ Грузии. Тогда коллекцию разделили на две части, одна из которых пошла в Сухуми, и, к сожалению, она там полностью сгорела

А что касается грузинской коллекции, тбилисской коллекции, точнее, – в 1958 году Шервашидзе решил передать часть своих работ Грузии. Тогда коллекцию разделили на две части, одна из которых пошла в Сухуми, и, к сожалению, как стало известно сейчас нам из информационных источников, она там полностью сгорела. К огромному сожалению. А что касается коллекции Музея искусства, в Музее искусств Грузии в Тбилиси хранятся очень интересные эскизы для разных балетов и оперетт, есть несколько графических портретов, но потрясающе интересных. Часть архивного материала – разные афиши для разных спектаклей.

Коллекция оцифрована. В 2018 году грузинский искусствовед Нана Мирцхулава (к сожалению, она недавно скончалась) поработала над этой коллекцией. Тогда вся эта коллекция была оцифрована. И в том же году был издан маленький каталог, где основные работы из коллекции Музея искусств Грузии был напечатаны, и это доступно для широкой общественности.

– А можно сегодня ручаться за их сохранность в Тбилиси – той части, которая в Тбилиси находится?

– Знаете, я бы не смогла ответить на этот вопрос, потому что то, что касается Музея искусств Грузии, вообще музейной сферы, которой сейчас заправляет министр (Тея) Цулукиани, это совершенно засекреченная сфера. Никакую информацию нельзя получить ни от Министерства культуры, ни из Национального музея Грузии, которые подчиняются Цулукиани.

– Именно поэтому я вас и спрашиваю...

Это совершенно засекреченное учреждение, из которого никакая информация не просачивается даже при официальном запросе

– Да, это одно из самых закрытых учреждений. Коллекция Шервашидзе-Чачба хранится в составе коллекции современного грузинского искусства Музея искусств. Она находится в здании, из которого должны были произвести эвакуацию всех экспонатов, всех коллекций, которые там находятся, потому что зданию требуется неотложная реабилитация. На данном этапе, как с этим обстоят дела, к сожалению, я сказать не могу, потому что, повторюсь, это совершенно засекреченное учреждение, из которого никакая информация не просачивается даже при официальном запросе.

– И последний вопрос: а много у нас в коллекции работ абхазских художников?

– Конечно, есть. Но основная часть все-таки хранилась в сухумской Национальной галерее, и просто невообразимая потеря произошла. Я надеюсь, что коллекция – хоть часть, основная часть коллекции – была оцифрована. Я очень на это надеюсь.

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