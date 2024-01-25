На днях один мой фейсбук-френд, отличающийся серьезными и глубокими наблюдениями, опубликовал очень занятный и интересный пост, посвященный метаморфозам, произошедшим в последние годы с Италией и ее народом. По его наблюдениям, итальянцы изменились до неузнаваемости, и Италии, к которой мы все привыкли, уже не существует.

Какие ассоциации возникают у всего мира при слове Италия? Средиземное море, горячие брюнеты, мелодичный язык, темперамент, обильная жестикуляция, высокая культура – словом, брызги шампанского здесь и сейчас, во веки веков. Плюс к этому обратная сторона медали – мафия, Сицилия-Неаполь, бардак в политике, смена правительства раз в полгода, вороватые политики.

В общем, беспечная южная страна, которая держится на плаву не столько благодаря труду и усердию, сколько благодаря природной гениальности ее народа. Та Италия, которую воспевали ее великие кинорежиссеры, сводившие с ума весь мир.

По версии моего френда, этой Италии уже нет – на ее место пришло то, чего там никогда не было – педантичные, пунктуальные итальянцы, которые не опаздывают на встречи, и планируют распорядок на недели. Итальянцы, которые больше похожи на немцев, чем на самих себя 40 лет назад.

Я в Италии не был, но смотрел несколько видеоблогов, снятых живущими там иммигрантами из постсовка. Мнения по поводу страны у них были разные, но кое-что все-таки совпадало – они все говорили о том, что итальянцы любят планировать свою жизнь, распределять расходы, много и усердно работают, и отдыхают в основном в пятницу вечером. То есть действительно, ведут себя не так, как принято у беспечных южан – в том числе и у итальянцев эпохи неореализма.

Если меня спросить – это очень интересная метаморфоза, которая требует более детального изучения. Куда исчезла беспечная Италия? Почему сегодня Италия больше похожа на Германию, чем на саму себя 40-летней давности?

Возможно, определенную роль в этом играет и генетика. Нынешние итальянцы – потомки римлян, которые уж чем-чем, а беспечностью не отличались, были хладнокровными прагматиками, с железной дисциплиной и склонностью к планированию. Но только генетическими факторами это не объяснить – почему эти гены мирно спали 1600 лет, и только сейчас проснулись?

Скорее всего, мы имеем дело с процессом взросления нации, который затянулся на столетия, и связан он с резким ростом уровня жизни

Скорее всего, мы имеем дело с процессом взросления нации, который затянулся на столетия, и связан он с резким ростом уровня жизни. Это бедняки и нищеброды могут позволить себе быть беспечными, богатое общество просто-таки обязано ломать отжившие стереотипы и менять свои привычки.

Если вы принадлежите к среднему классу, то ваш доход позволяет вам безбедно жить, брать кредиты, ездить за границу, покупать недвижимость по ипотеке, копить деньги на покупку чего-то крупного. Но богатство нуждается в сохранении и разумном управлении. Поэтому быть беспечными не получится.

Сохранение привычного уровня жизни, требует другого образа жизни – надо много работать, держать себя в постоянной форме, не напиваться в будни, постоянно совершенствоваться в своем деле, поскольку конкуренцию среди сотрудников никто не отменял.

Так, мало помалу, меняется и ментальность. Когда вы вынуждены все планировать для того, чтоб не отстать от жизни, времени на беспечность и вечные итальянские брызги шампанского не остается. И вот тут на смену харизматичному южанину приходит расчетливый и педантичный северянин.

Когда вы вынуждены все планировать для того, чтоб не отстать от жизни, времени на беспечность и вечные итальянские брызги шампанского не остается

Это имеет свои последствия – итальянцы стали менее яркими и индивидуальными, более замкнутыми и дисциплинированными. То, что принесла миру темпераментная, беспечная Италия – на грани исчезновения. Например, знаменитый итальянский кинематограф сегодня сравнялся по уровню с норвежским, и явно не дотягивает до шведского. За последние годы итальянцы сняли только один приличный фильм, и тот по сути не итальянский, события происходят в Лондоне, актеры – голливудские, итальянского там – только режиссер Джузеппе Торнаторе, и фильм наверняка вы все видели – «Лучшее предложение» с австралийцем Джеффри Рашем в главной роли. И это все.

Что же, это обратная сторона общества порядка, усердия и дисциплины. Больше порядка – больше регламента, больше регламента – больше единообразия, больше единообразия – меньше индивидуальности, меньше индивидуальности – меньше простора для фантазии и творческого полета. Да, приходится выбирать – жить в стране, где великое кино и бардак, или в стране, где бардака нет, но и великого кино тоже.

Говорят, что то же самое произошло и с французами – их ментальность изменилась в сторону меньшей беспечности и большего порядка, о чем красноречиво свидетельствует статистика, показывающая почти 70-процентное снижение потребления вина во Франции. И параллельно – та же тенденция: упадок в культуре, французское кино едва дышит, а из музыкантов мирового уровня – один Жан-Мишель Жарр, аж 48 года рождения.

В этом контексте можно поговорить и о Грузии... Конечно, тут не так все радикально, однако прежний уровень беспечности и разгильдяйства остается только в умирающих провинциальных городках и селах, где старый советско-грузинский образ жизни разрушает все, к чему прикасается. В крупных городах, в особенности в Тбилиси народ учится стоять в очередях, пристегивать ремни безопасности, каждый день ходить на работу.

В сегодняшней Грузии где-нибудь на дне рождения легко можно увидеть непьющих мужчин – кому-то надо на работу завтра утром, кто-то за рулем и не хочет испытывать судьбу – немыслимое кощунство для традиционной Грузии.

Есть один фактор, который для меня является очень важным показателем. В 70-80-90-е годы в Тбилиси в среде молодежи очень многие рисовали и писали стихи – на любительском уровне, но все же. В нынешнем поколении молодежи почти никто не рисует и не пишет стихи, только небольшое количество профессионалов, которые этим живут, для которых искусство – это профессия.

В Грузии так же, как в Италии и Франции, только гораздо медленнее, происходит процесс переформатирования беспечного, традиционалистского общества, в сторону большего порядка, усердия и дисциплины

В Грузии так же, как в Италии и Франции, только гораздо медленнее, происходит процесс переформатирования беспечного, традиционалистского общества, в сторону большего порядка, усердия и дисциплины. Это то, что поклонники анархии и спонтанности называют «зомбированием». А вот я называю это «германизацией», хотя понятное дело, сами немцы тут вообще ни при чем.

Условно «германский» образ жизни, основанный на рациональности и порядке уже давно продемонстрировал свою конкурентоспособность, и постепенно начинает распространяться вокруг – все хотят жить в богатой и процветающей стране, но это требует определенных компромиссов – достичь немецкого уровня жизни при сохранении традиционного итальянского образа жизни – невозможно.

Вот и приходится целым народам делать выбор.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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