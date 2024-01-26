Официальный сайт президента Грузии подвергся хакерской атаке, сообщают грузинские СМИ. На данный момент сайт заблокирован, до этого при входе на странице было изображение черепа и надпись: «хакнуто Cozy Bear, Слава России».

Cozy Bear — российская группа хакеров. По утверждению западных спецслужб, она действует под эгидой ФСБ РФ.

Хакерской атаке подвергся и сайт оппозиционной телекомпании «Формула». Страница в сети была недоступна несколько часов, затем была восстановлена, но до сих пор работает с перебоями.

26 января произошла хакерская атака на сайт телекомпании «Мтавари», часть данных была удалена.