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Грузия и Армения оформили меморандум о стратегическом партнерстве

Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили
Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили

Премьер-министры Грузии и Армении Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян подписали меморандум об установлении стратегического партнерства. Об этом сообщил глава грузинского правительства на совместном брифинге с армянским коллегой.

«Исторически мы очень сильные союзники, не только соседи, но и друзья, у нас хорошее партнёрство по всем направлениям. Фактически мы уже были стратегическими друзьями и партнерами. Сегодня эта ситуация была оформлена официально, и мы подписали соглашение о стратегическом партнерстве», – сказал Ираклий Гарибашвили.

Пашинян прибыл в Тбилиси с рабочим визитом. Грузия и Армения провели очередное заседание грузино-армянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

  • Пашинян посещал Грузию в октябре 2023 года для участия в Форуме шелкового пути. Тогда же состоялась трехсторонняя встреча премьеров Грузии, Армении и Азербайджана.
  • На прошлой неделе, выступая в рамках Давосского экономического форума, Ираклий Гарибашвили выразил надежду на то, что Азербайджан и Армения в ближайшее время подпишут мирное соглашение.

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