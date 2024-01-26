Грузия и Армения оформили меморандум о стратегическом партнерстве

Премьер-министры Грузии и Армении Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян подписали меморандум об установлении стратегического партнерства. Об этом сообщил глава грузинского правительства на совместном брифинге с армянским коллегой.

«Исторически мы очень сильные союзники, не только соседи, но и друзья, у нас хорошее партнёрство по всем направлениям. Фактически мы уже были стратегическими друзьями и партнерами. Сегодня эта ситуация была оформлена официально, и мы подписали соглашение о стратегическом партнерстве», – сказал Ираклий Гарибашвили.

Пашинян прибыл в Тбилиси с рабочим визитом. Грузия и Армения провели очередное заседание грузино-армянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.