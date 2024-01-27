Из-за непогоды на дорогах Грузии действуют ограничения

Из-за непогоды движение на некоторых дорогах Грузии ограничено. Проблемы с передвижением, в частности, у границ с РФ и Турцией, сообщает Департамент автомобильных дорог.

Из-за снегопада и угрозы схода лавин для всех видов транспорта закрыт участок Гудаури (Поста) – Коби дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией.

Из-за интенсивного снегопада, низкой температуры и ограниченной видимости ограничения установлены на дороге Хашури–Ахалцихе–Вале, ведущей к границе с Турцией.

На участке Хашури-Ацкури (51-97 км) не пропускают машины с прицепом и полуприцепом. На участках Ахалкалаки-Карцахи (1-51 км) и Ахалцихе-Ниноцминда (1-36 км) не пускают не только большегрузы, но и автобусы с более чем 22 пассажирскими местами.

В районе перевала Накерала дороги Кутаиси-Ткибули-Амбролаури, соединяющей регионы Имерети и Рача, запрещено движение транспорта с прицепом и полуприцепом.

По прогнозам синоптиков, непогода в горных регионах Грузии сохранится до понедельника.