В Тбилиси двое полицейских задержаны за взятку от гражданина РФ

Двое высокопоставленных грузинских полицейских задержаны по обвинению в получении взятки от гражданина России, подозреваемого в совершении наркопреступления, сообщают СМИ.

По данным телеканала «Мтавари», на скамье подсудимых оказались Дмитрий Квачрелишвили и Амиран Начкебия – это начальник 4-го отдела главного полицейского управления Старого Тбилиси и его заместитель.

«Интерпрессньюс» пишет, что без судебного постановления они провели обыск в квартире гражданина РФ, который подозревался в хранении наркотиков. Сам россиянин утверждает, что Квачрелишвили взял у него в качестве взятки 3,5 тысячи долларов.

Сразу после начала расследования Квачрелишвили и Начкебия написали заявления об увольнении.

Задержанные находятся в изоляторе временного содержания в ЗАГЭС. Вчера им официально предъявили обвинение. Квачрелишвили вменяется превышение служебных полномочий и получение взятки, а Начкебия – мошенничество и превышение служебных полномочий, пишет агентство «Новости-Грузия».