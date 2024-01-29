Грузинский футболист отказался переходить в российский клуб «Сочи»

Грузинский футболист Георгий Квилитая отказался от перехода в российский «Сочи», предлагавший ему 700 тысяч долларов в год. Об этом сообщает Geo Team, отмечая, что он «не хочет играть в России».

Агент Квилитая, Ираклий Лилуашвили подтвердил, что предложение действительно поступило, сумму не комментировал, причиной отказа назвал «другие хорошие варианты».

«Он действительно получил предложение от «Сочи». Мы отказались, потому что есть другие хорошие варианты – это основная причина. Ждём окончания контракта. Речь действительно шла про зарплату в € 700 тысяч в год? Я бы не хотел комментировать цифры», – приводят СМИ слова Лилуашвили.

Квилитая — 30 лет, третий год он играет в греческом клубе «АПОЭЛ». В текущем сезоне Квилитая провел 23 матча, забил 6 мячей и сделал 5 голевых передач. Его контракт истекает через четыре месяца. Квилитая был назван лучшим бомбардиром Грузии в сезоне 2015/2016. Transfermarkt оценивает текущую стоимость игрока в 1,7 млн евро.

После начала российского вторжения в Украину спортсмен занял активную позицию, выходя на поле с украинским флагом и написав в соцсетях «У нас общий враг», передает агентство «Новости-Грузия».