В Грузию не пустили российского политолога, внесенного в список «иноагентов»

Российского политолога Фёдора Крашенинникова не пустили в Грузию. Об этом он сообщил в соцсети X.

«К сожалению, ранее анонсированное мероприятие в Тбилиси не состоится. Я не смог въехать в Грузию: по результатам паспортного контроля мне отказали во въезде, после чего я был посажен в тот же самолет и на нем прибыл обратно в ЕС. О причинах такого решения мне не известно. Сейчас я уже в Брюсселе, у меня все хорошо», – написал он.

В сентябре 2022 года Крашенинников был внесен в российский список «иностранных агентов». Он пытался оспорить свое включение в реестр, однако суд Екатеринбурга отказался снимать с него статус «иноагента».

SOTA пишет, что в Тбилиси политолог планировал представить совместный с Владимиром Миловым доклад «Нормальная Россия будущего: Да, мы можем», в котором они, согласно анонсу, «выдвинули комплекс идей по созданию стабильного, мирного, и демократического государства».

Грузинские власти периодически отказывают во въезде в страну российским независимым журналистам, оппозиционным политикам и правозащитникам, а также россиянам, поддерживающим политику Кремля и российское вторжение в Украину.