В Грузии вслед за соседними странами растет заболеваемость корью

В Грузии растет заболеваемость корью. По информации национальной технической группы по иммунизации, 16 случаев заболевания выявили в январе, 14 из них в Тбилиси. Большинство заболевших — в возрасте от 20 до 40 лет.

Для сравнения — за весь прошлый год было выявлено 26 случаев, пишет агентство «Новости-Грузия».

Ситуацию нельзя назвать катастрофической, но меры принимать надо – с учетом взрывного роста случаев кори в соседних странах, заявил Иване Чхаидзе, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили. Он призвал родителей вовремя прививать детей.

Вакцинация от кори в Грузии у детей проводится дважды: в год и в пять лет, после чего ребенок получает полный иммунитет. Во время пандемии коронавируса часть родителей пропустили вторую прививку, и показатели вакцинации снизились до 88%.

Угроза кори во всем мире продолжает расти: за прошедший год миллионы детей не были охвачены вакцинацией, предупреждает ВОЗ.

Корь относится к числу чрезвычайно заразных заболеваний и распространяется по воздуху при кашле или чихании инфицированного человека. Чаще всего она встречается у детей в возрасте до 5 лет. Симптомы включают лихорадку, кашель, насморк и характерную сыпь. Очень тяжело корь переносят взрослые.

Сотни случаев заболевания корью ранее выявили в Азербайджане и Армении, были зафиксированы смертельные случаи среди детей и подростков.