Вечером минувшего воскресенья в театре Абхазгосфилармонии состоялась премьера короткометражного художественного фильма «Откровение», режиссером и сценаристом которого является частый собеседник «Эха Кавказа» по политическим вопросам Тенгиз Джопуа. После окончания этой сорокаминутки в полном зрителями зале долго не смолкали аплодисменты...

Фильм начинается неспешно, можно сказать - в замедленном ритме. Абхазского бойца с перевязанной головой в разгар грузино-абхазской войны друзья привозят в его сельский дом. Там он сообщает жене весть, которая повергает ее в ступор – их пятнадцатилетний сын, который тоже отправился с отцом воевать, кажется, попал к противнику в плен. Через день-два хозяин привозит домой пленного девятнадцатилетнего грузинского бойца, которого запирает в подвале дома, а сам отправляется договариваться об обмене его на пленного сына. Вопреки запрету мужа заходить в подвал, хозяйка относит пленному еду, постепенно между ними начинается общение. В ходе их разговоров происходит всякое, в том числе и звучит ее надрывный крик: «Зачем ты приехал сюда, чтобы нас убивать». Но так или иначе, она живет надеждой, что вскоре обнимет сына. Эта надежда умирает в следующую ночь, когда в подвал врывается группа абхазских бойцов во главе с хозяином дома. Оказывается, сына его умертвили, и теперь он не собирается менять живого на мертвого, то есть перед обменом решил расстрелять грузина. Но его жена бросается защищать пленного, больше того – настаивает на том, что она тоже отправится с мужчинами на мост, где намечен обмен, чтобы с грузином, которого тоже где-то ждет его мать, по дороге ничего не случилось… И утром в черном траурном одеянии абхазская мать, которую играет актриса Сухумского Русдрама Милана Ломия, отправляется за телом сына. Пленный остается жив.

В фильме говорят на абхазском, а иногда и на грузинском, речь актеров сопровождают субтитры на русском языке.

Сегодня мы поговорили с Тенгизом, и вот что он рассказал. В ходе подготовки к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии Министерство культуры объявило конкурсы и выделило небольшие гранты для съемок короткометражных художественных и документальных фильмов о войне. В конкурсе короткометражек, говорит он, участвовало более десяти заявок. Сценарий, предложенный Тенгизом, завоевал грант, но съемки фильма затянулись. Джопуа рассказывает:

«К тому моменту, тридцатилетию, у нас съемки закончились, но долго работали композитор, монтажер… У нас много проблем было на съемочной площадке. Нехватка средств, оборудования. Потом приходилось все доделывать».

В основе сценария, говорится в титрах фильма, положены реальные события. Тенгиз по этому поводу пояснил:

«Смотрите, какая там у нас ситуация. Изначально сценарий был придуман. Вначале я вообще не собирался участвовать в конкурсе, но потом неожиданно для себя решил и за ночь написал сценарий. То есть не сценарий, а синопсис был написан, краткое изложение сценария. Потом уже синопсис попал в Минкульт. Когда уже был готовый сценарий, на руках у разных людей, его прочли, и кто-то мне сказал, что точно такое же, или похожее произошло во время войны на Восточном фронте. Но там молодой человек не пятнадцатилетний был, там был постарше парень. После того, как мы узнали, что такое уже было, решили, что в титрах укажем – фильм основан на реальных событиях.

– На самом деле удивляться нечему, потому что что-то аналогичное что-то происходило и там, там. И такие истории во время войны рассказывались.

– Да, да. Вот со мной после того, как вышел фильм, люди связывались... Когда я писал сценарий, с учетом той исторической памяти, которая во мне, я на какую-то базу опирался».

Тенгиз отметил важность подобных конкурсов в качестве толчка для творческого процесса:

«Пусть даже сумма там была смешная. 300 тысяч рублей – для фильма это ничто. И пришлось искать дополнительно средства. Но было бы замечательно, если б Министерство культуры заложило в бюджет для развития абхазского кинематографа хотя бы двадцать миллионов рублей в год. Это не такая уж большая сумма, это одна, бывает, служебная машина в наше время, на которой ездят наши чиновники. И вот из этой суммы хотя бы два короткометражных и один полнометражный фильм можно было бы снимать, потому что есть все возможности для развития кинематографа, есть люди, которые могут снимать. У нас замечательные режиссеры есть, есть замечательные операторы, есть сценаристы. У нас потенциал есть для развития. Очень много ребят учатся в России. И возвращаясь домой, чтоб они не оставались без работы, могли творчески самореализоваться. Для меня вот это более всего важно».

Что касается фильма «Откровение», то Джопуа сказал:

«Хотим отправить его в Европу на фестиваль, если получится. Этот вопрос будет решаться в Москве нашим фестивальным агентом. Он говорит, что у фильма есть потенциал для фестиваля. С учетом тематики, того, что там главная роль – женщины, что он в какой-то степени антивоенный. Вот сейчас будем решать, куда именно будем его отправлять».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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