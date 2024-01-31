В Абхазии обсудили вопрос восстановления купола Бедийского храма

Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб встретился с духовенством Абхазской православной церкви – иереями Виссарионом, Долматом, Никитой и игуменом Игнатием, передает «Апсныпресс».

На встрече, в которой также участвовали начальник Государственного управления охраны историко-культурного наследия Гарри Сангулия и руководитель строительной организации Рустам Цвейба, обсуждались вопросы ремонтно-восстановительных работ в Бедийском православном храме.

Как сообщил начальник Управления охраны историко-культурного наследия, российские специалисты высказали свои соображения «по поводу предложенных абхазской стороной вариантов изменения пространственной несущей конструкции покрытия храма». Сооружение нового технологически сложного, большого каменного купола с учетом нынешнего состояния самого культового объекта может повлечь негативные для него последствия, говорится в сообщении.

Анкваб на встрече предложил представителям духовенства найти консенсус с уполномоченным органом охраны наследия и строителями для выработки согласованного решения. Как только это решение будет найдено, правительство примет его за основу, добавил абхазский премьер