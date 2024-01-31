В Абхазии обсудили вопрос восстановления купола Бедийского храма

Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб встретился с духовенством Абхазской православной церкви – иереями Виссарионом, Долматом, Никитой и игуменом Игнатием, передает «Апсныпресс».
На встрече, в которой также участвовали начальник Государственного управления охраны историко-культурного наследия Гарри Сангулия и руководитель строительной организации Рустам Цвейба, обсуждались вопросы ремонтно-восстановительных работ в Бедийском православном храме.
Как сообщил начальник Управления охраны историко-культурного наследия, российские специалисты высказали свои соображения «по поводу предложенных абхазской стороной вариантов изменения пространственной несущей конструкции покрытия храма». Сооружение нового технологически сложного, большого каменного купола с учетом нынешнего состояния самого культового объекта может повлечь негативные для него последствия, говорится в сообщении.
Анкваб на встрече предложил представителям духовенства найти консенсус с уполномоченным органом охраны наследия и строителями для выработки согласованного решения. Как только это решение будет найдено, правительство примет его за основу, добавил абхазский премьер
Справка «Эха Кавказа»
- Грузинская православная церковь (ГПЦ) считает Абхазию частью своей канонической территории, таковой ее признают все православные церкви, включая Московский патриархат. Священнослужители ГПЦ после грузино-абхазского вооруженного конфликта 1992-1993 годов не имеют доступа на территорию Абхазии. Единственным священником, рукоположенным в иереи Грузинской церковью и не запрещенным в служении, является иерей Виссарион (Аплиа), который после войны возглавил Сухумо-Пицундскую епархию, позже зарегистрированную властями самопровозглашенной республики в качестве Абхазской православной церкви. Архиереем Абхазской церкви сам иерей Виссарион называет Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
- В Абхазии также зарегистрирована другая православная организация – Священная митрополия Абхазия с центром в Новом Афоне. Создание СМА стало реакцией на попытку Русской православной церкви назначить своего настоятеля Новоафонского монастыря из России. Монахи монастыря во главе с архимандритом Дорофеем (Дбар) считают церковный вопрос Абхазии неурегулированным и от имени верующих обращаются к Константинопольскому патриарху с просьбой разрешить его на межправославной комиссии.
- В Грузии в качестве временной меры рассматривался вопрос о временной передаче Абхазии в окормление Константинопольскому патриарху. С такой идеей выступал экс-министр по примирению и гражданскому равноправию Паата Закареишвили. Однако ГПЦ отвергла этот вариант, так как в своей церковной внешней политике чаще становится на сторону Московского патриархата.
- Между двумя православными общинами Абхазии периодически возникает напряжение из-за требования Абхазской православной церкви освободить Новоафонский монастырь и передать его АПЦ.
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