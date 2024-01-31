Путин присвоил генеральское звание депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову

Президент России Владимир Путин присвоил воинское звание «генерал-майор» депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову. Об этом глава республики Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале.
Делимханов обладает «большим авторитетом» и «пользуется уважением» – его знают не только в Чечне и России, но и во всем мире, написал Кадыров. Он отметил его участие в войне России против Украины.
Трое братьев Делимхановых являются Героями России и генералами: «Они настоящие патриоты России, которые кровью и потом доказали свою преданность», – подчеркнул он.
Делимханов – четвероюродный брат Рамзана Кадырова по матери и один из его ближайших сподвижников. В конце 90-х он был водителем полевого командира Салмана Радуева. В 1999 году накануне вторжения российских войск в Ичкерию со своими братьями перешел на сторону Ахмата Кадырова, отца нынешнего руководителя республики, пишет Кавказ.Реалии.
В 2006 году будущий депутат Госдумы подозревался в убийстве в центре Москвы подполковника ФСБ, командира чеченского отряда «Горец» Мовлади Байсарова, бывшего в конфликте с Рамзаном Кадыровым. Его связывали с убийством двух братьев – бывшего депутата Госдумы РФ Руслана Ямадаева и бывшего командира чеченского батальона «Восток» Сулима Ямадаева.
В 2007 году, с назначением Кадырова врио президента, Делимханов стал депутатом Госдумы от республики, и с тех пор сохраняет этот статус. При этом за 15 лет депутатства, как следует из законотворческой базы Государственной думы, он был автором и соавтором всего 19 законодательных инициатив. В 2017 году РБК назвал его «депутатом-молчуном»: за год парламентарий не внес ни единого законопроекта, не присоединился ни к одной из инициатив коллег и ни разу не выступил на пленарном заседании.
Практически сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину он присоединился к подразделениям из республики. Его называли его командиром «тиктоковских» войск Рамзана Кадырова, намекая на то, что в реальных боевых действиях политик участия не принимает и лишь позирует с оружием в тылу.
В июне 2021 года российский оппозиционный политик Илья Яшин назвал Делимханова «самым опасным депутатом страны».
- Многие родственники Делимханова занимают в республике ряд постов. Его двоюродный брат Сулейман Геремeев – член Федерального собрания России от Чечни. Один из родных братьев, Алибек Делимханов – первый заместитель командующего Северокавказским округом войск национальной гвардии РФ, генерал-лейтенант, Герой России; другой – Шарип Делимханов – командир полка по охране нефтегазового комплекса Управления вневедомственной охраны МВД Чечни, начальник Управления Росгвардии по республике, генерал-майор полиции.
- Его роль в убийстве российского политика Бориса Немцова не доказана, но в деле не раз упоминалась его фамилия. Адвокаты пытались допросить его брата Алибека, двоюродного племянника Руслана Геремеева и двоюродного брата Сулеймана Геремеева, но ни один из них так и не появился в суде.
- Минфин США ввел санкции против Делимханова в 2014 году, заявив, что тот причастен к преступной группе «Братский круг» и действовал по поручению узбекского криминального авторитета Гафура Рахимова.
- Летом 2022 года в отношении Адама Делимханова были введены дополнительные санкции из-за его участия в военных действиях в Украине. 22 июля 2022 года за активную поддержку политики Путина, в частности за участие в войне в Украине, его включил в санкционные списки Евросоюз. Кроме него самого, там оказались и его братья Шарип и Алибек.
- В октябре 2022 года Адам Делимханов и три его брата попали под санкции Украины, которые были приняты против лиц, причастных к российскому вторжению в страну.
- Соратники российского оппозиционера Алексея Навального из «Фонда борьбы с коррупцией» в августе опубликовали список «разжигателей войны», в который внесли и Делимханова. Составители списка уверены, что именно он руководит чеченскими диаспорами по всему миру, «используя криминальный и экономический потенциал».