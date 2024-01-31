Путин присвоил генеральское звание депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову

Президент России Владимир Путин присвоил воинское звание «генерал-майор» депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову. Об этом глава республики Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале.

Делимханов обладает «большим авторитетом» и «пользуется уважением» – его знают не только в Чечне и России, но и во всем мире, написал Кадыров. Он отметил его участие в войне России против Украины.

Трое братьев Делимхановых являются Героями России и генералами: «Они настоящие патриоты России, которые кровью и потом доказали свою преданность», – подчеркнул он.

Делимханов – четвероюродный брат Рамзана Кадырова по матери и один из его ближайших сподвижников. В конце 90-х он был водителем полевого командира Салмана Радуева. В 1999 году накануне вторжения российских войск в Ичкерию со своими братьями перешел на сторону Ахмата Кадырова, отца нынешнего руководителя республики, пишет Кавказ.Реалии.

В 2006 году будущий депутат Госдумы подозревался в убийстве в центре Москвы подполковника ФСБ, командира чеченского отряда «Горец» Мовлади Байсарова, бывшего в конфликте с Рамзаном Кадыровым. Его связывали с убийством двух братьев – бывшего депутата Госдумы РФ Руслана Ямадаева и бывшего командира чеченского батальона «Восток» Сулима Ямадаева.

В 2007 году, с назначением Кадырова врио президента, Делимханов стал депутатом Госдумы от республики, и с тех пор сохраняет этот статус. При этом за 15 лет депутатства, как следует из законотворческой базы Государственной думы, он был автором и соавтором всего 19 законодательных инициатив. В 2017 году РБК назвал его «депутатом-молчуном»: за год парламентарий не внес ни единого законопроекта, не присоединился ни к одной из инициатив коллег и ни разу не выступил на пленарном заседании.

Практически сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину он присоединился к подразделениям из республики. Его называли его командиром «тиктоковских» войск Рамзана Кадырова, намекая на то, что в реальных боевых действиях политик участия не принимает и лишь позирует с оружием в тылу.

В июне 2021 года российский оппозиционный политик Илья Яшин назвал Делимханова «самым опасным депутатом страны».