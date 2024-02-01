Из плена РФ в Украину вернулся защитник «Азовстали» Закро Нониашвили

Защитник «Азовстали» Закро (Захар) Нониашвили вернулся в Украину из российского плена. Об этом сообщили в украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

«Он попал в руки российских террористов вместе со своей женой Татьяной после эвакуации из «Азовстали» в мае 2022 года. Менее чем за полгода женщину удалось обменять и вернуть в Украину. Татьяна поселилась вместе с двумя дочерями в Днепре. Однако 14 января россияне ударили ракетой в многоэтажку, где жила семья. Защитница погибла под завалами вместе с младшей дочерью и матерью мужчины», – рассказали в штабе.

По информации ведомства, выжить после атаки удалось старшей дочери, 19-летней Руслане.

О семье Закро Нониашвили в январе 2023-го рассказывала грузинская служба Радио Свобода. В Грузии живет его сестра, Нона Нониашвили.