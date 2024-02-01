Проспект Церетели в Тбилиси открыт для движения транспорта

На проспекте Церетели в Тбилиси завершились реабилитационные работы проезжей части. С сегодняшнего дня полностью восстановлено автомобильное движение.

По заявлению мэра Тбилиси, оставшиеся работы на проспекте будут завершены в марте.

«Я не хочу вводить людей в заблуждение, чтобы они думали, что проект полностью завершен. Речь шла про дорожный участок. Параллельно идут работы по строительству тротуаров и озеленению», – отметил Каха Каладзе.

Реабилитация проспекта началась в апреле 2023 года, работы должны были завершиться в январе 2024-го. 15 января мэрия расторгла контракты с двумя подрядчиками. Согласно отчету Тбилисской муниципальной лаборатории, восстановительные работы на проспекте велись некачественно.