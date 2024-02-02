В Цхинвали опубликовали список граждан, получивших социальное жилье

Цхинвальская администрация опубликовала список граждан, получивших социальное жилье.

«В списке значатся 79 граждан, получивших жилье и заключивших с администрацией города договор социального найма жилого помещения», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее стало известно, что квартиру получила мать мэра Цхинвали – Ромео Хугаева.

Депутат парламента самопровозглашенной республики от «Народной партии» Дзамбулат Медоев рассказал «Сапе», что мать Хугаева с 90-х годов владеет двухкомнатной квартирой, которую оформило на нее государство. При этом в конце прошлого года жилищная комиссия при городской администрации снова выделила женщине двухкомнатную квартиру. Медоев высказался о «неэтичности» действий мэра.

Сам Хугаев рассказал, что в 1976 году его родители встали в очередь для получения социального жилья.

«В конце декабря наступило долгожданное событие для граждан, состоящих в списках очередников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Среди одной из новосел была и моя мама», – сказал он.

«Если бы я не занимал должность мэра, думаю, никто бы не сомневался, что ей полагается квартира, но некоторые граждане пытаются преподнести это так, что квартира была выдана незаконно, что моя мама не стояла в очереди вообще или же ей выдали квартиру вне очереди», – отметил Хугаев.

По словам мэра, его мать проживала в двухкомнатной квартире брата с его супругой и тремя детьми, передает агентство «Рес».