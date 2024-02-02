В Южной Осетии все еще разыскивают мужчину, стрелявшего в бывшую супругу. И это не единственное подобное преступление в последнее время. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Цхинвала, следует ли ужесточить наказание за семейное насилие.

Снежана: Конечно, надо ужесточать. Обязательно. Без этого будет все больше и больше фактов домашнего насилия. Вот и вчера читала, что муж стрелял в бывшую жену. А мы ведь не все слышим, не все можем знать. Есть домашнее насилие. С этим надо бороться и как можно строже. Вы же сами знаете, что наши люди не хотят рассказывать, показывать на людях свои проблемы. Естественно, это не раскрывается, не доходит до того, чтобы правоохранительные органы над этим работали. Мы такие, что не хотим все рассказывать. А вот в России, например, не так. Им все равно, они, наоборот, хотят, чтобы все всё узнали. Если бы и наши люди больше и чаще рассказывали об этих проблемах, наверно, не было бы всего этого.

Оля: Я не знаю, в какой форме сейчас это наказание существует, что предусмотрено. Я думаю, больше нужно проводить мероприятий, чтобы больше уважать друг друга. Это больше, наверное, духовная работа. Тут нужно привлекать и священников, потому что из ниоткуда это не берется. Бог не дает людям ссоры и не благословляет. Это состояние людей, они нервничают, переживают. У кого-то несбывшиеся мечты или еще что-то…

Майя: У нас не защищаются права женщин. Везде в мире защищают и права женщин, и права детей, но не у нас. Бороться с домашним насилием надо, и ужесточать наказание и на законодательном, и на ментальном уровне. В первую очередь, менталитет менять. Об этом надо чаще говорить, чтобы ментальность поменялась, с детства нужно об этом говорить. Наши осетинские обычаи и традиции – образец уважения к женщине.

Олеся: Да, нужно. Вот у нас часто обвиняют девушек, что они такие-сякие, не так себя ведут. Но, глядя на парней, понимаешь, что и они не ведут себя, как осетины. Это ужасает, что у нас в городе случаются такие ситуации. Мне кажется, редко какая женщина пойдет в милицию и скажет, что ее муж избивает. Пока до крайности не дойдет, до трагических последствий, женщины не идут и не заявляют.

Залина: Без сомнения. Если доходит до рукоприкладства, конечно, надо наказывать. Вот у меня муж любил выпить, хотя так у нас все было нормально. Но на следующий день он шелковым становился, чувствовал себя виноватым и просил прощения. Многие мужчины так и делают, а женщины им прощают. Например, муж однажды поднял на меня руку, я его тоже в ответ стукнула. Он уже потом боялся и больше не смел. А такое очень редкая женщина может себе позволить. Кавказское воспитание, что женщина должна быть тихой, скромной, чтобы ее не было видно и слышно. В принципе, я считаю, что мой поступок тоже был неправильный. Лучше было встать и уйти, а не отвечать ударом на удар. Это было в первый и последний раз, потом у нас все было нормально. Из моих подружек, я знаю, никто от этого не страдает. Но, я думаю, если у меня были такие случаи, то и у других бывали.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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