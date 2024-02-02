Нет никаких сомнений в том, что сегодня внимание всего мира приковано к Соединенным Штатам Америки.

Выборы в главной сверхдержаве – это всегда важно и интересно, однако теперь это так важно, как никогда. Кто победит – Байден или Трамп? От ответа на этот вопрос зависит слишком многое.

Но сейчас же стоит поговорить о другом – о том, сколько людей, наблюдая за противостоянием Байдена и Трампа, демократов и республиканцев, застыли в томительном ожидании – ну все, время пришло, Штаты наконец-то развалятся.

Один грузинский пропагандист даже вспомнил, что недавно в Голливуде сняли фильм о грядущей гражданской войне в США – из чего был сделан вывод, что дела в Америка из рук вон плохи – сами подумайте, ведь в противном случае Голливуд (Голливуд!!) такого фильма снимать бы не стал.

Не хотелось бы напоминать, сколько фильмов было снято Голливудом про нашествие инопланетян или глобальные катаклизмы на Земле, да и неважно, проблема ведь в другом – в том, что такого рода опасения или радости основаны на абсолютном незнании того, что из себя представляют Штаты.

Если посмотреть со стороны, не вникая в суть, то действительно картина получается близкая к апокалиптической – либералы и консерваторы, белые и небелые, богатые и бедные, местные и мигранты, обеспокоенные гендерными проблемами, и те, кому на них плевать.. Это лишь небольшой перечень линии разломов, которые проходят через все американское общество.

Иногда кажется, что вся эта огромная махина не выдержит столько конфликтов и развалится на куски. Время от времени на помощь любителям порассуждать о развале Америки приходит штат Техас, где любят поговорить о независимости... И не какие-то маргиналы, а самые что ни есть представители республиканской партии.

Причем, полная беда с самими партиями. В США как известно две партии – условно либеральные демократы, и условно консерваторы республиканцы. Однако «условно» – это потому, что все не так однозначно.

Групп интересов в американском обществе гораздо больше, чем просто либералы и просто консерваторы. Чтоб адекватно отразить все разнообразие мнение в американском обществе нужно еще 5-6 партий, но их нет, в итоге демократы и республиканцы превратились в гигантские солянки, где каждой твари по паре – демократы левые, демократы правые, демократы-консервативные, демократы-прогрессисты, демократы- социалисты, то же самое республиканцы – умеренные, правые, крайне правые, еще и трамписты добавились в последнее время..

Да, США развалятся непременно, особенно на фоне того, что политическая поляризация там достигла уровня грузинской политики

Куда со всем этим добром идти, да еще и вместе, да еще и в условиях демократии и свободных выборов, да еще и так, чтоб не развалиться на кусочки по пути? Да, США развалятся непременно, особенно на фоне того, что политическая поляризация там достигла уровня грузинской политики...

Такая страна действительно не имеет никаких шансов на выживание. Она бы непременно распалась на радостях людоедов всего мира. Любая другая страна. Но не Штаты.

Почему не Штаты? Почему в очередной раз любители видений о развале Америки будут посрамлены, как это не раз и не два происходило в прошлом? Каким образом США прошли через множество катаклизмов, которые для любой другой страны закончились бы крахом, но тем не менее, как говорится и сейчас живее всех живых?

Как уже было сказано, причина этого – специфика самой страны. Другой такой нет.

Многие неправильно понимают американский федерализм. Им кажется, что американский штат – это что-то вроде Краснодарского края, ну или в лучшем случае Бавария или Ломбардия. Кажется, что во всех 50 штатах действуют одинаковые правила игры, одни и те же законы, и получается, что либо демократы должны подавить республиканцев, либо наоборот.

На самом же деле, США – это союз 50 независимых государств. Нам, с нашим унитарным мышлением это сложно понять, но эти 50 государств – действительно живут в соответствии со своими представлениями о жизни.

Теоретически Калифорния и Алабама не могут ужиться в одной стране – такую страну бы разорвало изнутри от напряжения. Но они уживаются, при этом Алабама остается Алабамой, Калифорния – Калифорнией.

Только в такой стране как США могут сосуществовать штаты в котором разрешены гей-браки и штаты, в которых запрещены аборты – представьте себе, разброс мнений – в пределах одной страны, и что могло бы произойти, если б Штаты были унитарным государством, или федерацией по типу Германии и Италии...Наверняка их бы уже давно не существовало.

Секрет устойчивости США – в гибкости политической системы. Рыхлая федерация позволяет всем оставаться при своем мнении и сохранять единство

Секрет устойчивости США – в гибкости политической системы. Рыхлая федерация позволяет всем оставаться при своем мнении и сохранять единство. Если вы гендерно озабочены – то вам место в либеральной Калифорнии, если у вас более традиционные взгляды на жизнь – езжайте в Техас, или Флориду, или в Вермонт-Висконсин-Вайоминг. Вы передвигаетесь в пределах одной страны, но реально живете в совершенно разных обществах.

США уже давно оформились на две примерно равные части – демократическую и республиканскую, и они очень мало перемешиваются друг с другом. Соответственно, никто не доминирует, ни у кого нет ощущения того, что его интересы ущемляются... Вот и не возникает ни у кого стремления отделиться, чтоб жить по-своему – уникальность американской системы как раз в том и заключается, что она позволяет всем жить по-своему в единой стране.

Точно так же обстоят дела с партиями, которые находятся в постоянном конфликте, но при этом отсутствие одной из них лишило бы Штаты той привлекательности и силы, которые у них сейчас есть.

Демократы – это высокие технологии, Силиконовая долина, Голливуд, шоу-бизнес, права человека, равноправие, борьба с расизмом. Республиканцы – это традиционные корпорация, машиностроение-металлургия-химия, ВПК, армия, разведка, силовой аппарат.

Уберите демократов – и Штаты потеряют роль всемирного маяка цивилизации, уберите республиканцев – потеряет мощь, которая держит страну на плаву...

Сосуществование – вот главный принцип США. Именно он и не дает развалиться стране, которая, на первый взгляд не имеет никаких шансов на выживание.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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