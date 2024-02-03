Власти Грузии увеличили финансирование четырех религиозных организаций на 1 млн лари

Власти Грузии увеличили финансирование четырех религиозных организаций на 1 миллион лари (375,3 тысячи долларов) – до 6,5 миллиона лари (2,4 миллиона долларов) в 2024 году. Об этом сообщает Государственное агентство по делам религий. Дополнительный миллион выделяется из резервного фонда правительства Грузии.

Сумма в 6,5 млн полагается Армянской апостольской церкви, Римско-Католической Церкви, а также иудейской и мусульманской общинам Грузии в качестве «частичной компенсации материального и морального ущерба, нанесенного религиозным объединениям во время советского тоталитарного режима».

Деньги между организациями распределит Госагентство по делам религий. Определяющими в процессе станут такие факторы, как количество прихожан, священнослужителей, культовых сооружений и т.д.

Грузинская православная церковь (ГПЦ) на протяжении многих лет оставалась единственной религиозной организацией, которая финансировалось из госбюджета. В 2014 году эта ситуация изменилась. По решению правительства, помощь от государства также стали получать еще четыре религиозных организации.

По данным агентства «Новости-Грузия», отношения государства с ГПЦ регулирует конституционное соглашение, так называемый конкордат. После подписания в 2002 году оно сделало ГПЦ законодательно привилегированной религиозной организацией.

По данным «Института толерантности и разнообразия», с 2002 по 2019 год ГПЦ получила из центрального государственного бюджета 276,5 миллиона лари. С 2009 по 2013 год ей ежегодно выделялось от 22 до 27 миллионов лари, а в последующие шесть лет в госбюджете на финансирование патриархии стабильно было предусмотрено по 25 миллионов лари в год.