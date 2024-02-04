Синоптики предупредили об ухудшении погоды на территории всей Грузии

В ближайшие дни на всей территории Грузии ожидается ухудшении погоды, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Национальное агентство окружающей среды.

«С 5 по 8 февраля в Грузии ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, местами – сильные (в основном в западной части страны)», - говорится в сообщении ведомства.

В горных районах ожидается метель, туман, гололед на дорогах, опасность схода лавин, обледенение линий электропередач. На море возможен сильный шторм – до 6 баллов. На 6 февраля – предупреждение об «очень сильном» ветре.

Из-за непогоды на отдельных участках автомобильных дорог может быть ограничено движение.

На реках в Западной Грузии возможно значительное повышение уровня воды, а также активизация оползневых процессов в холмистой местности.