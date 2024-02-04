Акция в поддержку пациентов с онкозаболеваниями прошла в Тбилиси

Акция в поддержку пациентов с онкологическими заболеваниями прошла у парламента Грузии в Тбилиси. Собравшиеся требовали пересмотреть государственную программу лечения рака, чтобы каждый пациент финансировался не фиксированной суммой, а в полном объеме в зависимости от его потребностей. Другое их требование – устранение дефицита медикаментов, которые полагаются онкобольным бесплатно по программе всеобщего здравоохранения.

Участники митинга держали плакаты с надписями «Вместе спасем жизнь», «Время бороться за жизнь – сейчас», «Вместе боремся за жизнь» и так далее.

«Мы призываем правительство поддержать нас. Вместе мы сможем спасти много жизней, если быстро исправим ошибки, ведь время работает не в пользу онкологических больных. Мы просим правительство немедленно исправить недостатки в сфере здравоохранения», - сказала журналистам Гванца Апхаидзе, глава организации «Связь за жизнь», которая основана излечившимися от рака и сегодня помогает онкологическим больным.

В прошлом году в госпрограмму всеобщего здравоохранения внесли изменения в целях повышения доступности полноценного лечения онкологических больных, пишет агентство «Новости-Грузия». В Минздраве обещали, что для всех пациентов в масштабах страны будет финансироваться гормонотерапия, химиотерапия, лучевая терапия и лекарства.

Пациенты и их родственники указывают на многие недостатки программы. В частности, они указывают, что на каждого бенефициара установлен лимит в 25 тысяч лари, а все финансируемые медикаменты в большом дефиците. Также страховка не покрывает регулярные исследования.