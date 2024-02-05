В Грузии заявили о предотвращении транзита взрывчатки из Украины в Россию

Согласно заявлению Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, предотвращен транзит взрывчатого вещества C-4 из Украины в Россию.

В СГБ утверждают, что взрывчатка общим весом 14 кг поступила в страну под видом аккумуляторов электромобилей. Груз был отправлен из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию и пересек турецко-грузинскую границу через КПП «Сарпи» 19 января, заявил руководитель Контртеррористического центра СГБ Бача Мгеладзе. Пунктом назначения груза был указан Воронеж, три взрывных устройства были изъяты на российско-грузинской границе, однако еще три устройства «оставили в Тбилиси на конкретном адресе». В СГБ не исключают, что организаторы планировали устроить теракты и на территории Грузии.

СГБ указывает, что «организатором процесса» являлся уроженец Батуми, гражданин Украины Андрей Шарашидзе, который в 2020 году баллотировался в раду Одесской области от партии «Слуга народа». К процессу были подключены семь граждан Грузии, трое граждан Украины и двое граждан Армении, однако лишь Шарашидзе знал о взрывных устройствах и капсулах-детонаторах, установленных в аккумуляторах автомобиля, предполагают в СГБ.

«Что касается трех взрывных устройств, оставленных в Тбилиси, – предназначались ли они для вывоза в Россию или должны были остаться в Грузии для приведения в действие, это определит проводимое расследование», – заявил Мгеладзе.

Однако в СГБ предполагают, что, «учитывая использование территории Грузии и широкое вовлечение в этот процесс граждан Грузии», Тбилиси планировали обвинить «как в планировании, так и в реализации терактов, осуществление которых планировалось в Грузии или за границей».

В спецслужбе говорят, что дело возбуждено по статье 236 УК Грузии (противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств), однако может быть продолжено и по статье о подготовке теракта, предусматривающей лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.