Как минимум два человека погибли при взрыве дома в Ереване

По меньшей мере два человека погибли, еще двое пострадали в результате мощного взрыва в Ереване.

По данным МВД Армении, спасательные службы отреагировали на сигнал о взрыве около полудня. В районе Нор Ареш, состоящем в основном из одно- или двухэтажных частных домов, обрушились два здания.

В министерстве сообщили, что тела двух человек были извлечены из-под завалов, а двое выживших, спасенных из-под завалов, были доставлены в больницу.

Власти заявили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам «нарушения правил пожарной безопасности». Пока неизвестно, могла ли быть причиной взрыва утечка газа.

Местные жители рассказали Радио Азатутюн, что взрыв был слышен на довольно большом расстоянии.