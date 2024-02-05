Дома юстиции в Грузии бесплатно будут заменять старые удостоверения личности

Граждане Грузии и иностранцы с видом на жительство смогут бесплатно поменять удостоверения личности, выданные до 28 июля 2011 года, пишет агентство «Новости-Грузия».

Старые документы потеряют силу 1 июля 2024 года. Это может коснуться более 200 тысяч человек.

«Все ламинированные удостоверения личности, выданные до 2011 года, безвозмездно заменяют новыми электронными удостоверениями, и граждане смогут пользоваться государственными сервисами без ограничений», – сообщил и.о. министра юстиции Рати Брегадзе.