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Школы и детсады не работают в Цхинвали из-за проблем с электричеством

Детские сады и школы в Цхинвали сегодня, 6 февраля не работают из-за проблем с электричеством. Об этом пишет агентство «Рес» со ссылкой на главу управления образования городской администрации Татьяну Бязрову.

«Из-за проблем с электричеством в образовательных учреждениях нет отопления, также нет возможности приготовить для детей еду. В связи с этим принято решение приостановить работу дошкольных и школьных образовательных учреждений в Цхинвале», – сказала Бязрова.

В компании «Энергоресурс» сообщили о семи авариях в городе. Ураганный ветер ночью повалил деревья и повредил линии электропередач.

В настоящее время электричество начало поступать в несколько районов города, энергетики работают над устранением других обрывов.

В среду школы и детские сады продолжат работу в штатном режиме, передает «Рес».

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