При падении воздушного шара в Грузии погибли три человека

В селе Асурети в 40 километрах от Тбилиси воздушный шар столкнулся с линией электропередач. Погибли трое человек, которые находились на борту аэростата.

Воздушный шар взлетел с центрального стадиона в городе Поти на западе Грузии и направлялся в сторону Кахети. Это был подготовительный, испытательный полет, после которого его участники планировали установить мировой рекорд по продолжительности полета на воздушном шаре.

Погибли оба пилота, в том числе Реваз Утургаури – основатель компании Sky Travel, президент Национальной федерации воздухоплавания.

Среди погибших также оператор телекомпании «Имеди» Мишо Бидзинашвили, который находился на борту воздушного шара и снимал сюжет о полете. Телекомпания объявила, что ввиду случившегося меняет эфирную сетку.

МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье 275 УК Грузии – нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или подвесного транспорта.