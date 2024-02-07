В результате схода оползня в Нергеети погибли 6 человек, троих ищут

В результате схода оползня в селе Нергеети муниципалитета Багдати погибли 6 человек, троих спасатели на данном этапе ищут, пишет SOVA.

«Пожарные Службы управления по чрезвычайным ситуациям обнаружили шестое тело в деревне Нергети, муниципалитет Багдати. Пожарные-спасатели продолжают поисково-спасательные работы в интенсивном режиме», - говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Агентство окружающей среды Грузии заявило, что зарождение и активизация оползневого процесса в селе Нергеети Багдатского муниципалитета связано с обильными атмосферными осадками, выпавшими 5, 6 и 7 февраля. Метеостанции в Кутаиси, Зестафони и Дими показали, что количество атмосферных осадков составило 80-100 мм, - это около 50-80% климатической нормы февраля.

А первый заместитель министра регионального развития Грузии Илья Бегиашвили заявил, что информации о том, что это село входило в оползневую зону, не было. Хотя грузинская служба Радио Свобода пишет, что Департамент геологии Национального агентства по охране окружающей среды в докладе, подготовленном в 2023 году (о ситуации в 2022 году), предупреждал о возможной активизации оползневых процессов в муниципалитете Багдати. Тогда были названы села: Обча, Дими, Цилетхеви, Персати, Нергеети, Шубани и Зегани.