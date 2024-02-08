Число жертв оползня в Грузии возросло до девяти

Спасатели обнаружили тело еще одной жертвы оползня в селе Нергеети Багдатского муниципалитета на западе Грузии. Число жертв оползня возросло до девяти.

По информации МВД Грузии, обнаружены тела всех местных жителей, которые считались пропавшими без вести. Среди погибших – трое детей.

В Национальном агентстве по охране окружающей среды заявили, что активизация оползневого процесса в основном связана с обильными осадками, выпавшими 5-7 февраля.

По информации ведомства, высота срыва плато составила 30 метров, ширина оползня в верхней части — 20-25 метров, в нижней части — 90-100 метров. Ориентировочный объем вошедшей в динамику оползневой массы составляет 150 тысяч кубометров.

Ранее на этой неделе также в результате оползня погибли двое жителей горной Аджарии.