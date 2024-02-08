Скончался грузинский актер и экс-депутат Сосо Джачвлиани

Скончался актер и экс-депутат парламента восьмого созыва Сосо Джачвлиани, сообщили грузинские СМИ. В последние годы он тяжело болел.

Сосо Джачвлиани был актером, режиссером, сценаристом и кинопродюсером, чемпионом мира и Европы по армрестлингу, президентом Федерации армрестлинга Грузии.

Джачвлиани был депутатом парламента 8-го созыва (2012-2016), занимал должность заместителя председателя комитета по спорту и делам молодежи, заместителя председателя фракции «Грузинская мечта», членом комитета по обороне и безопасности.