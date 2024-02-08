Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, 5 февраля объявившей о задержании груза взрывчатки, который направлялся из украинской Одессы в российский Воронеж через Румынию, Болгарию и Турцию.
Захарова говорит, что «это не первый раз, когда Грузия, ее территория, используются теми, кто хочет дестабилизировать ситуацию на постсоветском пространстве и прибегают к террористическим методам».
«Напомню, разгул международного терроризма на Северном Кавказе, когда именно через территорию Грузии международные террористы провозили или пытались провозить (когда-то получалось, когда-то это пресекалось) оружие, боеприпасы, амуницию, деньги и наркотики, без которых терроризм что тогда, что сейчас, на примере киевского режима, уже не «полон» в своих характеристиках», – отметила она.
При этом Захарова не уточнила, есть ли у Москвы взаимодействие с грузинскими властями по вопросу противодействия террористическим угрозам.
«Что касается наличия российско-грузинского взаимодействия по вопросам антитеррора, то за соответствующими комментариями рекомендовали бы обратиться в компетентные российские ведомства», – отметила она.
- В СГБ Грузии утверждают, что взрывчатка общим весом 14 кг поступила в страну под видом аккумуляторов электромобилей. Груз был отправлен из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию и пересек турецко-грузинскую границу через КПП «Сарпи» 19 января, заявил руководитель Контртеррористического центра СГБ Бача Мгеладзе. Пунктом назначения груза был указан Воронеж, три взрывных устройства были изъяты на российско-грузинской границе, однако еще три устройства «оставили в Тбилиси на конкретном адресе». В СГБ не исключают, что организаторы планировали устроить теракты и на территории Грузии.
- СГБ указывает, что «организатором процесса» являлся уроженец Батуми, гражданин Украины Андрей Шарашидзе, который в 2020 году баллотировался в раду Одесской области от партии «Слуга народа». К процессу были подключены семь граждан Грузии, трое граждан Украины и двое граждан Армении, однако лишь Шарашидзе знал о взрывных устройствах и капсулах-детонаторах, установленных в аккумуляторах автомобиля, предполагают в СГБ.
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