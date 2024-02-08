Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, 5 февраля объявившей о задержании груза взрывчатки, который направлялся из украинской Одессы в российский Воронеж через Румынию, Болгарию и Турцию.

Захарова говорит, что «это не первый раз, когда Грузия, ее территория, используются теми, кто хочет дестабилизировать ситуацию на постсоветском пространстве и прибегают к террористическим методам».

«Напомню, разгул международного терроризма на Северном Кавказе, когда именно через территорию Грузии международные террористы провозили или пытались провозить (когда-то получалось, когда-то это пресекалось) оружие, боеприпасы, амуницию, деньги и наркотики, без которых терроризм что тогда, что сейчас, на примере киевского режима, уже не «полон» в своих характеристиках», – отметила она.

При этом Захарова не уточнила, есть ли у Москвы взаимодействие с грузинскими властями по вопросу противодействия террористическим угрозам.

«Что касается наличия российско-грузинского взаимодействия по вопросам антитеррора, то за соответствующими комментариями рекомендовали бы обратиться в компетентные российские ведомства», – отметила она.