Из цхинвальской колонии освободили гражданина Грузии Петра Калашникова

Гражданин Грузии Петр Калашников освобожден из цхинвальской колонии и передан грузинской стороне. Об этом сообщили в КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия.

По информации ведомства, гражданин Грузии был задержан 4 сентября 2023 года за «незаконное пересечение государственной границы Республики Южная Осетия».

«Установлено, что указанный нарушитель намеренно перешел государственную границу в окрестностях населенного пункта Ленингор», — говорится в сообщении ведомства.

В КГБ отметили, что 27 ноября 2023 года Ленингорским районным судом Калашников был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы» с назначением наказания в виде шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

«8 февраля в связи с истечением срока наказания нарушитель освобожден и установленным порядком передан в Грузию», — уточнили в пресс-службе.