В Чиатура экстренно закрывают марганцевые шахты после оползней

Компания Georgian Manganese объявила о временном закрытии четырех своих шахт по добыче марганцевой руды в городе Чиатура на западе Грузии после активизации оползневых процессов.

«Серьезное ухудшение метеорологических условий в стране создало угрозу безопасности на горнодобывающих объектах, из-за чего компания «Грузинский марганец» приняла решение временно закрыть четыре шахты, действующих в Чиатура», - сказано в заявлении компании.

Georgian Manganese говорит, в частности, об образовании трещин в земле в районе шахт после интенсивных осадков.

Риски на месте должны оценить геологи. Пока специалисты занимаются подготовкой заключения, рабочий процесс будет приостановлен, пишет агентство «Новости-Грузия».

Georgian Manganese – крупнейшая компания по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в Россию, США, страны Европы и Южной Америки. Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии, в девяти подземных рудниках и семи открытых карьерах.