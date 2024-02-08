В ближайшие часы будет опубликовано интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, отличающемуся склонностью к конспирологии и приверженцу «традиционных ценностей». В российских СМИ в связи с этим в последнее дни наблюдался довольно большой ажиотаж. В Кремле дали понять, что позиция уволенного из Fox News ведущего вполне устраивает Москву, в отличие от его коллег из «традиционных СМИ», с которыми Владимир Путин разговаривать не видит смысла.

В ночь на 9 февраля «мир узнает правду» – популярный американский политический обозреватель и телеведущий консервативного толка Такер Карлсон обещает в ближайшие часы опубликовать интервью с президентом России Владимиром Путиным «без купюр». Правда, сначала его увидят подписчики Tucker Carlson Network – медиаплатформы, которую тот создал после внезапного увольнения с телеканала Fox News в апреле прошлого года.

Самое рейтинговое шоу на канале было закрыто спустя неделю после того, как корпорации миллиардера Руперта Мердока пришлось выплатить более 767 миллионов долларов Dominion Voting Systems – компании-производителю машин для электронного голосования. Такер Карлсон, открыто выступавший в поддержку бывшего президента США Дональда Трампа, в своих эфирах обвинял в том числе эту компанию в помощи демократам в фальсификации выборов 2020 года, за чем последовал судебный иск. Впрочем, официальной причины увольнения Карлсона так и не было названо.

Теперь, обзаведясь «независимостью» от корпоративных интересов, но не изменив склонности к конспирологии и верности «традиционным» ценностям, Карлсон продвигает имидж «борца за правду». Прибыв в Москву, журналист попытался представить дело так, будто бы он – единственный из представителей западных медиа, кто пытается донести до общественности «голос другой стороны», заверяя, что пошел на этот шаг «не из любви к Владимиру Путину, а из любви к США»:

«Очевидно, что проведение такого интервью сопряжено с риском… С того дня, как началась война в Украине, американские медиа пообщались со множеством людей из Украины и сделали множество интервью с президентом Украины Зеленским. Мы сами подали заявку на интервью с Зеленским. Мы надеемся, что она будет удовлетворена. Но интервью, которые он уже дал в Соединенных Штатах, – не традиционные интервью. Это сеансы лести и подбадривания, специально предназначенные для того, чтобы усилить требование Зеленского к США еще глубже ввязаться в войну в Восточной Европе и заплатить за нее. Это не журналистика. Это государственная пропаганда, пропаганда самого уродливого сорта, пропаганда, которая убивает людей. В то время как наши политики и СМИ занимаются этим, продвигая иностранного лидера как новый потребительский бренд, ни один западный журналист не удосужился взять интервью у президента другой страны, вовлеченной в этот конфликт – Владимира Путина. Большинство американцев понятия не имеют, почему Путин вторгся в Украину и каковы его цели сейчас. Они никогда не слышали его голоса. Это неправильно. Американцы имеют право знать все о войне, в которой они участвуют, и мы имеем право рассказать им об этом, потому что мы тоже американцы».

Заявление Карлсона тут же раскритиковали его коллеги. Сразу несколько ведущих американских СМИ выступили с опровержениями утверждений о незаинтересованности западной прессы в разговоре с российским президентом. Дело в том, что в самом Кремле не горят желанием общаться с представителями западных средств массовой информации.

В Москве также не стали скрывать, что Владимир Путин не хочет иметь дело с американскими и европейскими телеканалами и газетами. А вот Такер Карлсон, по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, выгодно отличается от, как он выразился, «традиционных англосаксонских СМИ»:

«Нет, господин Карлсон неправ. Собственно, он и не может этого знать. Мы получаем много заявок на интервью с президентом. Речь идет о крупных сетевых СМИ, традиционных телеканалах, больших газетах, которые ну никак не могут похвастаться попытками хотя бы выглядеть беспристрастно в плане освещения происходящего. То есть это все СМИ, которые занимают исключительно однобокую позицию. Конечно же, никакого желания общаться с такими СМИ нет, да и вряд ли в этом есть смысл, вряд ли от этого может быть какая-то польза. Ну у него позиция, которая отличается от остальных. Она никоим образом не пророссийская, она не проукраинская, она скорее проамериканская. Но, по крайней мере, она контрастно отличается от позиции вот этих вот традиционных англосаксонских СМИ».

При этом в Кремле стараются до последнего не раскрывать детали беседы, подогревая интерес к предстоящей «премьере» первого с начала российского вторжения в Украину интервью Владимира Путина представителю западного, пусть и «нетрадиционного», СМИ:

«По мере того, как оно будет подготовлено, оно выйдет, и тогда вы сами получите возможность составить свои впечатления. Я не хотел бы забегать вперед, все-таки это его интервью, поэтому, когда он будет готов это опубликовать, наверное, обо всех деталях давайте сначала он сам расскажет».

По мнению многих экспертов, в Москве рассчитывают таким образом обратиться напрямую к американской консервативной аудитории. 11 с лишним миллионов подписчиков Такера Карлсона – вполне представительная цифра, а рейтинг скандального ведущего, если и уступает крупнейшим американским СМИ, то ненамного.

На этом фоне некоторые аналитики высказывают предположение, что приезд Такера Карлсона в Москву и согласие Владимира Путина поделиться «наболевшим» именно с ним – часть большой предвыборной игры Дональда Трампа, в помощи которому в приходе к власти в 2017 году демократы обвиняют Москву. Аудитория Карлсона составляет ядро избирателей вероятного соперника Джо Байдена на предстоящих в ноябре этого года президентских выборах, и «другой взгляд» на участие администрации нынешнего президента США в помощи Украине в отражении российской агрессии, якобы, может принести дополнительные очки в копилку Трампа. Последний, к слову, не упускает возможности покритиковать Байдена за растрату денег американских налогоплательщиков на «чужую войну».

Однако другие эксперты считают, что зависимость Трампа от аудитории Карлсона во многом преувеличена. Одиозный американский политик и без того довольно умело играет на поле «одноэтажной Америки». И если и разыгрывает «российскую» карту, то лишь в контексте неспособности администрации Байдена «сделать Америку снова великой». Многие наблюдатели отмечают: целевой избиратель Дональда Трампа, если и интересуется политикой, то преимущественно внутренней. И у него хватает информационных поводов, чтобы подогревать свою предвыборную повестку без ссылок на Владимира Путина:

«У нас была самая безопасная граница за всю историю, а теперь у нас самая худшая граница. Никогда и нигде в мире не было и нет того, что происходит на нашей границе. И я надеюсь, что ни республиканцы, ни демократы не заключат плохую сделку по границе, потому что плохая сделка будет хуже, чем отсутствие сделки вообще».

Поэтому интервью российского президента Такеру Карлсону, скорее всего, нужно самому Владимиру Путину. А скандальный образ ведущего может быть гарантией того, что интервью посмотрят «те, кому надо». Содержание же беседы вполне может послать сигналы не вероятным будущим лидерам «англосаксонского мира», а вполне себе действующим. В западной прессе за последнее время не раз появлялась информация о готовности российского президента к переговорам с Западом. И теперь Владимир Путин посредством Карлсона может подтвердить или опровергнуть эти сообщения.

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