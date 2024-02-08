Президент Грузии подписала указ о назначении нового премьера

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о назначении Ираклия Кобахидзе премьер-министром.

Решение принято, чтобы не возникло препятствий в борьбе со стихийными бедствиями, чтобы своевременно были приняты соответствующие меры и изданы необходимые акты, заявили в администрации президента.

8 февраля вечером парламент Грузии выразил доверие новому правительству во главе с Ираклием Кобахидзе, в которое вошел новый министр обороны – Ираклий Чиковани.

Новое правительство поддержали 84 депутата, против проголосовали 10.

45-летний Кобахидзе стал седьмым премьером «Грузинской мечты», которая находится у власти в Грузии с осени 2012 года. Его предшественник Ираклий Гарибашвили ушел в отставку 29 января и стал председателем правящей партии.

СМИ начали рассказывать о предстоящих кадровых перестановках в правящей команде с конца прошлого года, когда было объявлено об официальном возвращении в политику Бидзины Иванишвили. Он занял пост почетного председателя «Грузинской мечты» и сказал, что будет помогать членам партии «бороться с искушениями». Иванишвили при этом утверждает, что Гарибашвили сам пожелал уйти с поста.