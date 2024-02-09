Саакашвили призвал президента Грузии «заполнить проспект Руставели»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал инициативу Саломе Зурабишвили о создании «Платформы единства для Европы», призвав действующего президента вывести «народную платформу» прямо на улицу. Саакашвили считает, в частности, что необходимо заполнить главный проспект грузинской столицы – Руставели.

«Сейчас не время для дискуссий и простого ведения разговоров. Сейчас самое время перейти к делу, сформулировать конкретные предложения, привлечь гражданский сектор, НПО, политические партии, бизнесменов и представителей государственного аппарата, чтобы выработать конкретные предложения», – заявил Саакашвили.

Заключенный политик также сообщил, что планирует возглавить Комитет политической активности партии «Единое национальное движение» и готов «быть на передовой политической борьбы» на парламентских выборах осенью текущего года.

Кроме того, Саакашвили создает «школу защиты голосов», чтобы правящая партия «Грузинская мечта» не смогла сфальсифицировать выборы.