Кадыров решил подарить Южной Осетии 10 автомобилей «УАЗ-Патриот»

В Цхинвали ожидается прибытие официальной делегации из Чечни во главе с министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым, пишет агентство «Рес».

Представители делегации передадут в дар самопровозглашенной республике Южная Осетия 10 автомобилей «УАЗ-Патриот», сообщила журналистам пресс-секретарь югоосетинского президента Наталья Босикова.

Также от руководства Чечни югоосетинской стороне будет передана финансовая помощь от Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова на «оснащение сотрудников силовых структур полными комплектами служебной формы». Кроме того, фонд Кадырова профинансирует строительство одного из социальных объектов Южной Осетии.

«Глава Чечни Рамзан Ахматович поздравил Алана Эдуардовича с днем рождения 6 февраля. Помимо поздравительного адреса в ходе телефонных переговоров, главы обсуждали пристальное внимание к событиям спецоперации и внимание глав двух республик к своим соотечественникам, которые принимают участие в СВО, условия работы силового блока и в том числе улучшение условий работы правоохранительных органов. Было решено оказать помощь в обновлении служебного автопарка МВД и подведомственных ему организаций, а также службы Государственной охраны», – отметила Босикова.

В мае прошлого года Гаглоев встречался с Кадыровым в ходе визита в Грозный.