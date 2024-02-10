Кобахидзе пообещал помощь всем пострадавшим от стихии в Нергеети

Новый премьер Грузии Ираклий Кобахидзе обещает помощь и компенсации всем семьям, пострадавшим от схода оползня в селе Нергеети Багдатского муниципалитета.

Сегодня Кобахидзе побывал в зоне стихии вместе с министром регионального развития и инфраструктуры Ираклием Карселадзе и главой Минсельхоза Отаром Шамугия, передает агентство «Новости-Грузия».

Члены правительства выразили соболезнование местным жителям, потерявшим в трагедии своих родственников.

«Самое главное, чтобы каждому человеку и семье были максимально обеспечены соответствующие условия. Для этого будет сделано все. У меня был разговор и с губернатором, и с мэром, представителями местной власти. Они сделают все возможное, чтобы обеспечить все эти семьи и людей», — сказал Кобахидзе.

Он также обещал «максимально позаботиться» о превенции подобных случаев в будущем. Премьер уверяет, что власти расширят системы мониторинга и оповещения о стихийных бедствиях.

В ночь на 7 февраля в Нергеети оползень накрыл четыре жилых дома. Одного человека удалось спасти, девять, в том числе трое несовершеннолетних, погибли.

По данным Национального агентства по охране окружающей среды, активизация оползневого процесса в основном связана с обильными осадками, выпавшими 5-7 февраля.

В ведомстве сообщили, что высота срыва плато составила 30 метров, ширина оползня в верхней части — 20-25 метров, в нижней части — 90-100 метров. Ориентировочный объем вошедшей в динамику оползневой массы составляет 150 тысяч кубометров.