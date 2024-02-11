Прокуратура предъявила обвинения двум лицам по делу стрельбы в Рустави

Прокуратура Грузии предъявила двум лицам обвинения по делу стрельбы в Рустави: стрелявшему - в умышленном убийстве и покушении на умышленное убийство четырех человек при отягчающих обстоятельствах; родному брату стрелявшего - в неосторожном обращении с огнестрельным оружием, в результате которого погибли 4 человека.

Прокуратура обращается в суд с ходатайством о назначении обвиняемым тюремного заключения в качестве меры пресечения в течение установленного законом срока, передает SOVA.

«Четыре человека скончались на месте происшествия в результате полученных травм, а один человек был спасен благодаря своевременной медицинской помощи. Сотрудники правоохранительных органов задержали обоих лиц 9 февраля.

Одному лицу предъявлено обвинение по подпунктам «Б» и «Л» статьи 109 Уголовного кодекса Грузии и подпунктам «В» и «Л» статьи 19, 109 (умышленное убийство и покушение на умышленное убийство, совершенные в отношении двух или более лиц способом, умышленно создающим угрозу жизни или здоровью других лиц), которая предусматривает от 16 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

Второму лицу было предъявлено обвинение по статье 238 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до трех лет.

Прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении к обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу в течение установленного законом срока», - говорится в информации.