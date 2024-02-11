Прокурор по делу об убийстве на рынке в Рустави: Мотивом преступления была месть

По словам прокурора по делу об убийстве четырех человек и ранении одного человека на т.н. стамбульском рынке в Рустави Кетеван Сонидзе, мотивом преступления была месть, в частности, Георгий Орвелашвили задумал из мести убить своего дядю Нодара Орвелашвили и двоюродного брата Николоза Орвелашвили.

По словам прокурора, проведенное расследование уже установило, что конфликт между обвиняемым и его дядей был связан с поведением обвиняемого в нетрезвом состоянии, когда он становился неадекватным. Следствием установлено и то, что в предновогодний период у обвиняемого произошел конфликт с дядей Нодаром Орвелашвили, у которого он работал на рынке продавцом, после чего дядя уволил его.

«Мотивом преступления была месть, в частности, Орвелашвили задумал из мести убить своего дядю Нодара Орвелашвили и двоюродного брата Николоза Орвелашвили. Однако Николоз Орвелашвили избежал смерти и на данном этапе состояние его здоровья удовлетворительное.

Проведенным расследованием уже установлено, что конфликт между ними был связан с поведением обвиняемого в нетрезвом состоянии, он становился неадекватным и оскорблял как окружающих, так и членов своей семьи. Также установлено, что в предновогодний период у него произошел конфликт с дядей Нодаром Орвелашвили, у которого он работал на рынке продавцом. После этого дядя уволил его, он отправился в деревню, а потом произошло то, что произошло.

Как рассказывают свидетели, были случаи, когда он тратил т.н. торговые деньги, бывали случаи, когда в нетрезвом состоянии без причины оскорблял членов семьи и близких, и это был основной мотив, из-за которого дядя обиделся и уволил его.

В ближайшее время ждем заключения психиатрической экспертизы, которая должна определить, был ли обвиняемый вменяем, соответственно, должен решиться вопрос о его наказании или принудительном психиатрическом лечении. На данном этапе на первый взгляд физическое и психическое здоровье обвиняемого не вызывает сомнений, он ведет себя адекватно, добровольно участвовал в следственных и процессуальных действиях, в том числе признает преступление. В процессе следствия установлено, что он находился в одном из сел в Гурджаани, откуда забрал небрежно хранившееся у брата охотничье ружье, которым совершил преступление», - заявила Кетеван Сонидзе, передает «ИнтерпрессНьюс».

Сегодня Прокуратура Грузии предъявила двум лицам обвинения по делу стрельбы в Рустави: стрелявшему - в умышленном убийстве и покушении на умышленное убийство четырех человек при отягчающих обстоятельствах; родному брату стрелявшего - в неосторожном обращении с огнестрельным оружием, в результате которого погибли 4 человека.