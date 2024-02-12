В Цхинвали еще три детсада закроют на карантин

Три дошкольных образовательных учреждения в Цхинвали будут закрыты со вторника на карантин. Об этом сообщили в управлении образования городской администрации.

«С 13 по 19 февраля в связи с превышением эпидпорога заболеваемости по гриппу и ОРВИ будут полностью закрыты на карантин детские сады №6, №12 и №16. Процент отсутствующих детей достаточно высок, порядка 50% и выше, поэтому было принято решение приостановить их работу», – сказали в управлении.

С 10 по 17 февраля остаются закрытыми цхинвальский Лицей искусств и школа №5.

С 8 по 17 февраля карантинные меры введены в средней и второй ясельной группах детского сада №16.

С 9 по 16 февраля закрыты детские сады №11 и № 20, передает агентство «Рес».