Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Окруашвили, Элисашвили, Доменик Манго - Россия объявила в розыск 100 грузин

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Окруашвили, Элисашвили, Доменик Манго - Россия объявила в розыск 100 грузин, воевавших или воюющих на стороне Украины против РФ. Информацию публикует «Медиазона».

По данным издания, первую строчку занимают граждане Грузии, на втором месте в списке разыскиваемых Россией - Великобритания (с 90 воинами), а на третьем – Беларусь (61 человек).

Среди разыскиваемых из Грузии:

  • Алеко Элисашвили, депутат парламента;
  • Ираклий Окруашвили, бывший министр обороны, политик;
  • Мамука Мамулашвили - глава «Грузинского легиона»;
  • Кукури Барамидзе, блогер, он же - Доменик Манго;
  • Леван Варшаломидзе, политик;
  • Бека Басилая, юрист;
  • Ромео Парулава;
  • Коба Хабази, политик;
  • Вано Надирадзе;
  • Давид Кацарава, лидер «Антиоккупационного движения» и другие.

«Грузинский легион», воюющий в Украине против РФ, пишет, что таким образом агрессор «признает эффективность» граждан Грузии.

«Из-за службы в украинской армии наибольшее количество уголовных дел в России возбуждено против граждан Грузии. Признают нашу эффективность!» - говорится в сообщении, передает SOVA.

Напомним, депутат Алеко Элисашвили отправился в Украину воевать против России в марте 2022 года и провел там несколько месяцев. В марте того же года Ираклий Окруашвили и Бека Басилая также отправились на войну. А Доменик Манго уехал сразу после российского вторжения в Украину.

Форум

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG