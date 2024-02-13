Окруашвили, Элисашвили, Доменик Манго - Россия объявила в розыск 100 грузин, воевавших или воюющих на стороне Украины против РФ. Информацию публикует «Медиазона».

По данным издания, первую строчку занимают граждане Грузии, на втором месте в списке разыскиваемых Россией - Великобритания (с 90 воинами), а на третьем – Беларусь (61 человек).

Среди разыскиваемых из Грузии:

Алеко Элисашвили, депутат парламента;

Ираклий Окруашвили, бывший министр обороны, политик;

Мамука Мамулашвили - глава «Грузинского легиона»;

Кукури Барамидзе, блогер, он же - Доменик Манго;

Леван Варшаломидзе, политик;

Бека Басилая, юрист;

Ромео Парулава;

Коба Хабази, политик;

Вано Надирадзе;

Давид Кацарава, лидер «Антиоккупационного движения» и другие.

«Грузинский легион», воюющий в Украине против РФ, пишет, что таким образом агрессор «признает эффективность» граждан Грузии.

«Из-за службы в украинской армии наибольшее количество уголовных дел в России возбуждено против граждан Грузии. Признают нашу эффективность!» - говорится в сообщении, передает SOVA.

Напомним, депутат Алеко Элисашвили отправился в Украину воевать против России в марте 2022 года и провел там несколько месяцев. В марте того же года Ираклий Окруашвили и Бека Басилая также отправились на войну. А Доменик Манго уехал сразу после российского вторжения в Украину.