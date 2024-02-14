На югоосетинском радио перестали звучать песни российских «иноагентов»

В самопровозглашенной республике Южная Осетия, на госрадиостации «ИР» перестали включать песни российских «иноагентов». Об этом пишет издание «Сапа».

В частности, из эфира пропали песни Земфиры, групп «Би-2» и «Машины времени». По словам одной из ведущей эфиров, произошло это примерно неделю назад по просьбе руководства ГТРК «ИР». До того, по ее словам, на радиостанцию даже приходили особо активные слушатели с подобным требованием.

«Один из них в разговоре с музыкальным редактором говорил, что не хочет слушать предателей. Что он в том числе гражданин России, поэтому требовал убрать признанных в РФ иноагентами исполнителей из нашего эфира», — поделилась собеседница.

При этом руководство радио долго думало, убрать ли из эфира Аллу Пугачеву, не признанную в России «иноагентом».

Директор ГТРК «ИР» Хатуна Казиева подтвердила, что в течение одного дня они могли получать несколько звонков с требованием удалить этих исполнителей из плейлистов. Вернутся ли исполнители на волны радио, она затруднилась сказать, так как «решение пока временное».

При этом никаких официальных решений о запрете на трансляцию исполнителей, признанных на территории России «иноагентами», в Южной Осетии не принято.