Посольство Китая распространило предупреждение для туристов в Грузии

Посольство Китая призвало своих туристов уделять в Грузии повышенное внимание личной безопасности и имуществу, пишет агентство «Новости-Грузия».

«В последнее время в Грузии участились случаи грабежей. Некоторые китайские туристы (в результате) потеряли документы и понесли финансовые потери. Кроме того, зимой в Грузии идет дождь и снег, а дорожные условия плохие.

По словам некоторых китайских туристов, в аэропорту и других туристических зонах часто возникают споры с таксистами. Рекомендуем туристам приобретать местные сим-карты, скачать приложение для вызова такси с четко указанными маршрутами и ценами, а также отказаться от использования нелицензированных такси, чтобы не стать жертвой мошенничества», - говорится в сообщении посольства Китая в Грузии.

Осенью прошлого года Грузия отменила визовый режим для граждан Китая, чтобы привлечь больше туристов.