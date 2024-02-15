Архимандрит Дорофей (Дбар) выступил против законопроекта об «иноагентах», внесенного в парламент самопровозглашенной республики Абхазия.

«Как священник я не могу ратовать за внесенный президентом Абхазии в парламент проект закона («О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента»), который, вступив в силу, будет ограничивать меня и моих сограждан в правах и клеймить нас различными негативными эпитетами», – написал он в телеграм-канале «Анхуа Скит».

Архимандрит указал на «новомучеников и исповедников, замученных и убиенных после октябрьской революции 1917 года», а также священнослужителей, репрессированных и расстрелянных в советское время.

«Все эти люди не сделали ничего дурного, я уж и не говорю — преступного! Просто за то, что каждый из них исповедовал близкую своей душе идею, они были объявлены контрреволюционерами, врагами народа и т. д. А потом спустя время их всех реабилитировали. <…> Я не говорю о сотнях и тысячах других наших соотечественников, — преследуемых, сосланных и расстрелянных по надуманным обвинениям (например, в «троцкизме»)! При этом большинство из них были лучшими представителями нашего народа. Достаточно знать судьбу одного только Нестора Лакоба и его семьи (бедная вдова Сария и несчастный ребенок Рауф!), чтобы понять, насколько кощунственно даже мысленно допустить возможность возращения репрессий!» – отметил священнослужитель.

Дорофей (Дбар) обратился к депутатам абхазского парламента «как священник и историк».

«Помните, что во все времена истории человечества те, кто инициировал и санкционировал чистки и репрессии под любым «благовидным» предлогом, зачастую сами становились жертвами террора и насилия! Однако перенесенные ими страдания и даже гибель никак не влияли на переоценку их личностей. Они навсегда останутся в памяти народа как люди, мягко говоря, без чести и достоинства! И самое плачевное для них самих, что они ответят сполна перед Богом (все мы смертны) за то, что оклеветали, сломали или — еще хуже — погубили жизнь хотя бы одного невинного человека!» – добавил он.

Согласно абхазскому законопроекту об «иноагентах», иностранными агентами могут быть признаны как некоммерческие организации, так и физические лица. «Граждане Республики Абхазия, иностранные граждане и лица без гражданства могут быть признаны физическими лицами, выполняющими функции иностранного агента, если они получают денежные средства и (или) иное имущество от иностранных источников», – сказано в документе.

Иностранными источниками признаются: иностранные государства; государственные органы, органы местного самоуправления иностранных государств; международные и иностранные организации и их структурные подразделения; иностранные граждане; лица без гражданства; иностранные структуры без образования юридического лица.

При этом получение денежных средств от государств, признавших независимость Абхазии (Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру, Сирия – ред.), граждан и юридических лиц, зарегистрированных в этих государствах, не станет основанием для признания «иноагентами» некоммерческой организации или физического лица.

В законопроекте указано, что физическое лицо, намеревающееся выполнять функции иностранного агента, «обязано до начала наступления оснований приобретения статуса физического лица, выполняющего функции иностранного агента», подать в уполномоченный орган заявление о включении его в реестр физических лиц.

Материалы, производимые и (или) распространяемые «иноагентами», должны сопровождаться указанием на то, что они «произведены, распространены и (или) направлены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо касаются деятельности такого физического лица».

Нарушение законодательства о некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента, влечет за собой в установленном порядке административную, уголовную и иную ответственность, сказано в документе.