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Архимандрит Дорофей (Дбар) выступил против законопроекта об «иноагентах»

Архимандрит Дорофей (Дбар)
Архимандрит Дорофей (Дбар)

Архимандрит Дорофей (Дбар) выступил против законопроекта об «иноагентах», внесенного в парламент самопровозглашенной республики Абхазия.

«Как священник я не могу ратовать за внесенный президентом Абхазии в парламент проект закона («О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента»), который, вступив в силу, будет ограничивать меня и моих сограждан в правах и клеймить нас различными негативными эпитетами», – написал он в телеграм-канале «Анхуа Скит».

Архимандрит указал на «новомучеников и исповедников, замученных и убиенных после октябрьской революции 1917 года», а также священнослужителей, репрессированных и расстрелянных в советское время.

«Все эти люди не сделали ничего дурного, я уж и не говорю — преступного! Просто за то, что каждый из них исповедовал близкую своей душе идею, они были объявлены контрреволюционерами, врагами народа и т. д. А потом спустя время их всех реабилитировали. <…> Я не говорю о сотнях и тысячах других наших соотечественников, — преследуемых, сосланных и расстрелянных по надуманным обвинениям (например, в «троцкизме»)! При этом большинство из них были лучшими представителями нашего народа. Достаточно знать судьбу одного только Нестора Лакоба и его семьи (бедная вдова Сария и несчастный ребенок Рауф!), чтобы понять, насколько кощунственно даже мысленно допустить возможность возращения репрессий!» – отметил священнослужитель.

Дорофей (Дбар) обратился к депутатам абхазского парламента «как священник и историк».

«Помните, что во все времена истории человечества те, кто инициировал и санкционировал чистки и репрессии под любым «благовидным» предлогом, зачастую сами становились жертвами террора и насилия! Однако перенесенные ими страдания и даже гибель никак не влияли на переоценку их личностей. Они навсегда останутся в памяти народа как люди, мягко говоря, без чести и достоинства! И самое плачевное для них самих, что они ответят сполна перед Богом (все мы смертны) за то, что оклеветали, сломали или — еще хуже — погубили жизнь хотя бы одного невинного человека!» – добавил он.

  • Согласно абхазскому законопроекту об «иноагентах», иностранными агентами могут быть признаны как некоммерческие организации, так и физические лица. «Граждане Республики Абхазия, иностранные граждане и лица без гражданства могут быть признаны физическими лицами, выполняющими функции иностранного агента, если они получают денежные средства и (или) иное имущество от иностранных источников», – сказано в документе.
  • Иностранными источниками признаются: иностранные государства; государственные органы, органы местного самоуправления иностранных государств; международные и иностранные организации и их структурные подразделения; иностранные граждане; лица без гражданства; иностранные структуры без образования юридического лица.
  • При этом получение денежных средств от государств, признавших независимость Абхазии (Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру, Сирия – ред.), граждан и юридических лиц, зарегистрированных в этих государствах, не станет основанием для признания «иноагентами» некоммерческой организации или физического лица.
  • В законопроекте указано, что физическое лицо, намеревающееся выполнять функции иностранного агента, «обязано до начала наступления оснований приобретения статуса физического лица, выполняющего функции иностранного агента», подать в уполномоченный орган заявление о включении его в реестр физических лиц.
  • Материалы, производимые и (или) распространяемые «иноагентами», должны сопровождаться указанием на то, что они «произведены, распространены и (или) направлены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо касаются деятельности такого физического лица».
  • Нарушение законодательства о некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента, влечет за собой в установленном порядке административную, уголовную и иную ответственность, сказано в документе.

СПРАВКА «Эха Кавказа»

Грузинская православная церковь (ГПЦ) считает Абхазию частью своей канонической территории, таковой ее признают все православные церкви, включая Московский патриархат. Священнослужители ГПЦ после грузино-абхазского вооруженного конфликта 1992-1993 годов не имеют доступа на территорию Абхазии. Единственным священником, рукоположенным в иереи Грузинской церковью и не запрещенным в служении, является иерей Виссарион (Аплиа), который после войны возглавил Сухумо-Пицундскую епархию, позже зарегистрированную властями самопровозглашенной республики в качестве Абхазской православной церкви. Архиереем Абхазской церкви сам иерей Виссарион называет Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В Абхазии также зарегистрирована другая православная организация – Священная митрополия Абхазия с центром в Новом Афоне. Создание СМА стало реакцией на попытку Русской православной церкви назначить своего настоятеля Новоафонского монастыря из России. Монахи монастыря во главе с архимандритом Дорофеем (Дбар) считают церковный вопрос Абхазии неурегулированным и от имени верующих обращаются к Константинопольскому патриарху с просьбой разрешить его на межправославной комиссии.

В Грузии в качестве временной меры рассматривался вопрос о временной передаче Абхазии в окормление Константинопольскому патриарху. С такой идеей выступал экс-министр по примирению и гражданскому равноправию Паата Закареишвили. Однако ГПЦ отвергла этот вариант, так как в своей церковной внешней политике чаще становится на сторону Московского патриархата.

Между двумя православными общинами Абхазии периодически возникает напряжение из-за требования Абхазской православной церкви освободить Новоафонский монастырь и передать его АПЦ.

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