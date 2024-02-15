Ситуация с природными пожарами в Абхазии «остается напряженной»

Ситуация с природными возгораниями в Абхазии остается напряженной, заявили в МЧС самопровозглашенной республики.

За минувшие сутки сотрудники ведомства выезжали на ликвидацию природных пожаров почти по всей Абхазии.

Сухостой и подлесок, охваченные огнем, тушили в Гагрском, Гудаутском, Гульрипшском, Очамчирском, Гальском районах. Природные пожары были зафиксированы в городах Гагре, Пицунде, Гульрипше, селах Джирхва, Адзюбжа, Меркула, Мокви, Шашиквара.

По информации ведомства, основная причина природных пожаров – человеческий фактор: жители самовольно и бесконтрольно поджигают сухостой на своих приусадебных участках для их санитарной очистки.