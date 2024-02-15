Мэр Тбилиси прокомментировал скульптуру, вызвавшую резонанс в соцсетях

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что рад большому резонансу, который последовал за установкой скульптуры на площади Саарбрюкена в центре города в рамках нового проекта столичных властей, а сама статуя лично ему нравится, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Хотел бы прокомментировать временно установленную на Саарбрюкенской площади статую. Позволю себе высказаться по упомянутой теме – за последние дни написано немало. Действительно не думал, что у нас в стране столько искусствоведов. Это, конечно, приятно. (…) Фонда общественного искусства Тбилиси – это недавно созданная структура мэрии, цель которой – способствовать развитию современного искусства и сделать его более доступным для наших сограждан. У фонда есть собственный менеджмент и комиссия из независимых специалистов, работающих в этой области, которая принимает решение о том, где и какую участвующую в конкурсе инсталляцию необходимо разместить. (…) Лично я рад, что эта статуя Георгия Ханашвили находит такой ответ и этот вопрос оказался актуальным. Конечно, кому-то эта статуя нравится, кому-то нет. ​Мне она нравится, и я хочу пожелать Георгию успехов… Главное, что работа вызвала большую дискуссию, а это неотъемлемая часть художественной сферы», - заявил Каладзе.

Статую под названием «Косы времени» установили на площади Саарбрюкена 9 февраля. Автор работы, художник Георгий Ханиашвили, стал победителем конкурса Фонда общественного искусства Тбилиси. По условиям конкурса, скульптура останется на этом месте полтора года.

«Косы времени» - монолитная скульптура из желтого туфа высотой до трех метров. Статуя изображает женскую фигуру с волосами, обволакивающими тело. У ног волосы принимают форму корней. Свою работу автор посвятил теме взаимодействия эллинистической культуры и христианства в Грузии. В скульптуре есть отсылки к мифу об аргонавтах и образу Медеи, первокрестительнице Грузии святой Нино и виноградной лозе.

Проект не был анонсирован, а возле скульптуры не установили каких-либо информационных табличек. В социальных сетях появилось немало версий о том, кого изображает скульптура. Пользователи рассматривали все варианты – от Матроны Московской до главы Минкультуры Грузии Теи Цулукиани.