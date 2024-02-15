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Экс-глава Минэкономики Армении стал фигурантом уголовного дела

Следственный комитет Армении (иллюстративное фото)
Следственный комитет Армении (иллюстративное фото)

Освобожденному накануне, 14 февраля, от должности министра экономики Армении Ваану Керобяну предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о злоупотреблениях в процессе государственного тендера.

«Ваану Керобяну предъявлено обвинение», - сказали «Интерфаксу» в Следственном комитете.

Керобян заявил о своей отставке 14 февраля. «Получилось так, что я больше не буду служить вам на посту министра экономики», - написал Керобян в соцсети.

Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что в рамках уголовного дела о злоупотреблениях в процессе государственного тендера обвинения предъявлены семи лицам, в частности, замминистру экономики, главе крупной ИТ-компании «Синерджи», ряду действующих и бывших сотрудников компании, в том числе супруге брата спикера парламента Армении.

Сегодня СК Армении сообщил, что обвинение по данному делу предъявлено восьми лицам, из них один арестован.

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