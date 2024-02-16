У разделительной линии задержаны два гражданина Грузии

Служба государственной безопасности Грузии сообщила о незаконном задержании российскими военнослужащими двух граждан Грузии у разделительной линии возле села Кнолеви Карельского муниципалитета.

По информации ведомства, сразу после поступления информации об инциденте была активирована «горячая линия» Миссии наблюдателей ЕС.

«Информация об очередном факте незаконного задержания была немедленно доведена до сведения сопредседателей международных дискуссий в Женеве и международных партнеров. Задействованы все существующие механизмы для освобождения незаконно удерживаемых граждан Грузии. Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации, лежит на оккупирующей силе», – говорится в заявлении СГБ.

Как пишет грузинская служба Радио Свобода, в заключении в Цхинвали в настоящее время находятся семь граждан Грузии.

После Эргнетской встречи, которая прошла 13 февраля, замполпреда президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Егор Кочиев заявил о снижении инцидентов на разделительной линии с момента предыдущей встречи.