«Жуткий случай даже по стандартам этого режима»: грузинские политики о смерти Навального

«Кровавый путинский режим – один из худших в истории России» и «Сегодняшняя Россия – достойный приемник Империи зла». Так представители грузинской оппозиции комментируют сообщения о смерти в российской тюрьме главного критика Владимира Путина – Алексея Навального. В беседе с SOVA политики дали свою оценку сегодняшним событиям.

Давид Дарчиашвили, директор Института исследований России

«Да, он плохо выглядел, но никак не был похож на умирающего человека. Эта внезапно прерванная жизнь в руках путинской власти, что это может значить, кроме как убийство!? Трудно что-то новое сказать о путинском режиме – это кровавый режим, один из худших среди когда-либо существовавших в России, он «догоняет» такие одиозные режимы, как режим Сталина, можно и глубже в историю углубиться. С этим не только россияне, но и все мы, вокруг живем. Этот режим – угроза для всего человечества и это совершенно не громкие слова.

Абсолютно не исключено [что Михаил Саакашвили – «следующий»]. На данном этапе этот человек, Путин, решил уничтожать всё и вся. С одной стороны, это интенсификация войны в Украине, с другой стороны – это то, что случилось с Навальным и вообще ужесточение внутри России режима. Так что, его руки длинны, до Грузии они точно достают, все может быть, это серьезная угроза.

Трудно что-то сказать [о протестных настроениях в России], потому что, когда народ выходит из себя, это еще никому не удавалось прогнозировать. Видны, с одной стороны, апатия, пассивность, с другой стороны – активность имперских сил… Обычно революции случаются во время экономических кризисов. А то, что сейчас убили Навального и народ выйдет на улицу, я, к сожалению, этого не жду».

Георгий Канделаки, исследователь Института изучения советского прошлого (SovLab)

«Никакое это не совпадение – это осознанное решение Путина. Естественно, это еще один и не единственный пример, доказывающий, что вполне оправданно проводить параллель со Сталиным и Гитлером, с тоталитаризмом века, преемником которого себя считает Путин.

Эта жертва Алексея Навального должна стать напоминанием для свободного мира о том, что это и есть тот исторический, решающий момент и, исходя из этого, должен действовать свободный мир и все люди, по возможности, для которых не безразлична судьба свободы».

Гиги Угулава, бывший мэр Тбилиси

«Алексея Навального убили. В прямом, переносном, юридическом или политическом смыслах этого слова. Жизнь Навального с тех пор, как он, будучи отравленным, вернулся в Россию и отправился в тюрьму, – это жизнь мученика. Навальный своей смертью окончательно морально уничтожил режим Путина. Я верю, что в России наступит время, когда Навальный будет признан Русской православной церковью мучеником. Но это будет другая Россия. И для этой борьбы Навальный указал российскому народу путь».

Гига Бокерия, лидер партии «Европейская Грузия»

«В данном случае презумпция работает наоборот – должны быть представлены невообразимые доказательства того, что это было не убийство. Это было убийство! Несмотря на то, что это не первый случай убийства оппонентов путинского режима, это новый уровень наглости. После первой неудачной попытки, после постыдного суда, даже по стандартам этого режима это наглый и жуткий случай – убийство путинским режимом Навального в тюрьме.

Для нас, для нашей страны, пережившей сначала жестокость советского, сталинского режима, а затем и геноцид и этническую чистку в Абхазии, осуществленную преемниками, этот случай – то, как он обращается с собственными гражданами, с политическими оппонентами, еще раз напоминает нам о том, с каким злом мы имеем дело и чего мы должны добиться для того чтобы быть нормальной и свободной страной.

Подобные действия были показательными больше для ранних, «тяжелых» советских режимов. На последнем этапе, до распада [СССР], подобную жестокость редко проявлял советский режим. То есть, сегодняшняя Россия – достойный приемник «Империи зла».

Это не наша тема – каким политиком был Навальный, какой он был фигурой или каким человеком. Мы даем оценку лицу нашего соседа и врага.

Я бы не связывал это с [предстоящими в России президентскими] выборами. У меня нет информации о том, представлял ли он опасность. Но, несмотря на это, мы можем сказать, что он [Путин] в разных формах показывал, что он жестоко расправляется со своими гражданами, если они политически выступают против него, несмотря на то, на каком этапе они создают опасность».

Зураб Чиаберашвили, член «Единого национального движения»

«Очевидно, что это – месть Путина. Он видит, что Навальный мог бы показать очень серьезные результаты на президентских выборах, потому для него [Путина] было важно, чтобы Навальный вообще не был в избирательных бюллетенях.

Потому что процент, который мог зафиксировать Навальный, возможно, показал бы, что власть Путина не так уж и крепка внутри России, как это кому-то кажется, и он держит все с помощью диктаторского, репрессивного аппарата. Поэтому для него была важна смерть Навального, в том числе, и для запугивания общества, чтобы оно оставалось под каблуком».