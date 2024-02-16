На югоосетинской государственной радиостанции «ИР» перестали звучать песни российских иноагентов. В частности, из эфира пропали Земфира, группы «Би-2» и «Машина времени». «Эхо Кавказа» спросило у цхинвальцев, как они к этому относятся.

Людмила: В свое время запрещали рок, запрещали «Битлз» в Советском Союзе. Но люди все равно слушали. Запрет всегда ведет к тому, что народ начинает интересоваться. Я не знаю, кто звонил на это радио, почему люди так жестко реагируют на иноагентов, будто бы… Зачем запрещать, все равно их будут слушать, но будут слушать втихаря. Я отрицательно отношусь к этому, и не понимаю, почему радио пошло на это. Может, стоит позвонить и сказать, что другие люди за эту музыку? Почему прислушиваются именно к тем, кто против? Я считаю, зря это сделали и неправильно.

Элина: Конечно, музыка и спорт должны оставаться вне политики, но, увы и ах, сами спортсмены и артисты часто внедряют в свою деятельность политику. Поэтому, могу понять тех, для кого их музыка сейчас является раздражителем, потому что у многих родственники находятся в зоне СВО. Поэтому, я думаю, это правильное решение. Никто не мешает людям слушать их у себя дома, но на госрадио это сейчас многих будет раздражать, из-за того, что государство, в том числе и наше, культивирует их в такой ситуации. Конечно, ионогенами они объявлены в Российской Федерации, но давайте не будем забывать, что мы тоже граждане России. Наши родственники, наши друзья тоже находятся в зоне СВО.

Тамара: Этот закон об иноагентах, конечно, очень обтекаемый. Иноагентом можно назвать кого угодно. И не только иноагентом, сейчас ярлыки можно навешать на любого. Мне, конечно, это не нравится. Если Россия хочет себя таким образом обезопасить, это тоже понятно, но мне не кажется, что люди, которые принимают такие законы, руководствуются пользой России. Творчество вообще не надо примешивать. Если кому-то не нравится мнение других, что ж, правовое государство на то и правовое, что в нем демократия и свобода слова. Это же не значит, что всех нужно в тюрьму сажать.

Ирина: Знаете, я вообще больше любитель классической музыки и классических произведений. В целом, искусство есть искусство, и у меня двоякие мысли на этот счет… Если песня достойная, почему бы и не слушать? Искусство вне политики, и все зависит от восприятия человека. А я Макаревича не люблю, если честно. Вот не люблю его и все.

Ванда: Я отношусь категорически отрицательно, потому что у каждого человека может быть свое мнение, независимо от того, объявили его иноагентом или нет. У любого может быть прекрасное творчество. Огромное количество писателей и поэтов, чьи стихи мы читаем с удовольствием, упиваемся их творчеством, у них был мерзкий характер. Талантливые люди всегда инакомыслящие. Сколько провели в ссылках Пушкин и Лермонтов? Сколько гоняли Бродского… Тем не менее, мы упиваемся их творчеством. Я никогда не откажусь от Бродского только потому, что в наше время, наверное, его назвали бы иноагентом. Мне кажется, это ерунда просто.

Ахсар: Такое себе нововведение, чтобы запрещать песни. Может, звонили люди, которым просто песни не нравятся. Мне вот, например, ни одна из песен этих исполнителей не нравится. Но запрещать из-за этого… Они же не террористы, или что-то еще. Просто иноагенты, и все. Поэтому, если кому-то не нравится, можно просто не слушать. Например, как делаю я.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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